Patenli çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada



Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, seyir halindeki araçların arkasına tutunan patenli çocuklar ile bir kişinin trafikte motosikletinin önünü kaldırarak ilerlediği anlar kameralara yansıdı.

Türkiye'de trafik kazaları can almaya devam ederken, bazı sürücüler ve yayalar tüm uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor. Mersin kent merkezinde seyir halindeki araçların yolcu koltuğunda oturan kişilerce cep telefonu kamerası ile kaydedilen 3 farklı videoda, yaşanan tehlike gözler önüne serildi.

GMK Bulvarı eski devlet hastanesi önünde kaydedilen görüntüde, özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli bir çocuk, dakikalarca bu şekilde ilerledi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde de benzer bir olay yaşandı. Hafif ticari aracın arkasına tutunan patenli 2 çocuk, tehlikeye aldırmadan yaklaşık 2 kilometre kat etti. GMK Bulvarı eski otogar civarında kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklet sürücüsü de yeşil ışığın yanması ile birlikte motosikletin önünü kaldırarak metrelerce bu şekilde ilerledi.

Videolar internette paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları kendilerinin ve diğer sürücüleri tehlikeye atan çocuklar ile motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-11-08 11:35:22



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