Tarsus'ta esnaf ile belediye arasında eğitim ve iş birliği protokolü

Mersin’de bünyesinde kurulu 69 meslek odası ve 65 bin üyesiyle kent ekonomisinin lokomotifi konumundaki Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), Tarsus Belediyesi ile eğitim ve iş birliği protokolü imzaladı. Söz konusu protokol Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer ile Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından imza altına alındı.

Protokol ile mülkiyeti belediyeye ait Kemalpaşa Mahallesindeki taşınmaz Mersin ESOB’a tahsis edilecek ve burada ilçe esnaf sanatkarlarının mesleki ve kişisel gelişim alanlarında becerisinin geliştirilmesi, esnafın ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman yetiştirilmesi için programlar düzenlenmesi, iş yeri açılma sürecinde danışmanlık verilmesi, esnafın kültürel ve sanatsal gelişimleri için konferans, sergi, eğitim, atölye ve kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın eğitimi sağlanacak.

Tarsus Belediyesinde gerçekleştirilen protokol, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer tarafından imza altına alındı. Protokol töreninde Birlik yönetim kurulu üyeleri Erdoğan Yalçın, Mustafa Güçyetmez ile Belediye Meclis üyeleri Gürbüz Günaştı ve Yusuf Ziya Ateş’te hazır bulundu.

Söz konusu protokol ile Mersin ESOB'a bağlı ilçedeki mesleki odalara üye olan Tarsus ilçesinde mal ve hizmet üreten esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerini yürütmek, Tarsus ilçesinde faaliyet yürüten mesleki odaların üyelerine daha iyi hizmet vermelerini sağlamak, esnaf ve sanatkarların mesleki ve kişisel gelişim alanlarında becerilerini geliştirmek, esnafsanatkarlar ve girişimcilerin işyeri açılış süreçlerinde danışmanlık hizmetlerini almak, esnafsanatkarlar ile yanlarında çalışanların kültürel ve sanatsal gelişimleri için konferans, sergi, eğitim, atölye ve kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın eğitimi sağlamak gibi faaliyetlerde bulunulmak üzere ortak hizmet projesi üretilecek. Yine esnafın ihtiyaç duyduğu alanlarda ara elemanlar yetiştirilmek üzere programlar düzenlenecek. 10 yıl geçerli olacak protokol ile mülkiyeti Belediyeye ait Şehitmustafa Mahallesi 285 ada 119 parsel 3. katta bulunan ve mesleki odalar ile sicil irtibat bürosunun hizmet verdiği taşınmaz, protokol kapsamındaki eğitimlerin verilmesi için bedelsiz olarak Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine tahsis edilecek.

İmza töreninde konuşan Başkan Dinçer, Dinçer, esnaf ve sanatkarların ülke ekonomisinin temel yapı taşı olduğuna vurgu yaparak, “Bu bağlamda esnaf sanatkarlarımızın kişisel eğitim ve mesleki becerilerinin gelişimi, piyasanın ihtiyaç duyduğu ara elamanın yetiştirilmesi, iş yeri açılmasında danışmanlık hizmeti verilmesi bizler için büyük önem taşıyor. Tarsus’ta bu amaç doğrultusunda Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve mesleki odalarımız ile sicil irtibat büromuzun da hizmet verdiği mülkiyeti belediyeye ait taşınmaz, Birliğimize tahsil edilerek, bu amaç doğrultusunda kullanılacak. Belediyemiz ile imza altına aldığımız eğitim iş birliği protokolü tüm ilçe esnafımıza, mesleki odalarımıza hayırlı olsun. Bu bağlamda bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a temsil ettiğim esnaf sanatkarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.