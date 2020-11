Büyükşehirden üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap

Salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi ile online olarak öğrencilere ders vermeye devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, kaynak kitap desteği ile öğrencilerin yüzünü güldürdü. Üniversiteye hazırlık sürecinde öğrenciler için başucu kitabı niteliğinde olan soru bankası kitapları, eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinin bulunduğu 9 ilçede öğrencilere dağıtılıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri, pandemi tedbirleri kapsamında internet üzerinden eğitime geçerek öğrencilere destek vermeye başlamıştı. Mentörlük sistemini kurarak 19 öğrenciye 1 öğretmen düşecek şekilde bir takip sistemi oluşturan ve süreci oldukça başarılı yöneten kurs merkezleri, kaynak kitap desteği ile üniversite hayali kuran öğrencilerin yüzünü güldürdü. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için başucu kitabı niteliğinde olan soru bankaları, Akdeniz’deki 4 merkez ilçeyi kapsayan kurs merkezi ile Tarsus, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Bozyazı, Mut, Gülnar ve Anamur’daki toplam 9 kurs merkezine kayıtlı binlerce öğrenciye dağıtılmaya başlandı. Kurs Merkezi, soru bankalarının, öğrencilerin grup seviyelerine göre zorluk derecesi belirlenerek özel olarak hazırlanmasını sağladı.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Erdemli Şubesi Sorumlusu Özgür Çiftçi, soru bankalarının zorluk derecesini öğrencilerin seviyelerine göre belirlediklerini ifade etti. Çiftçi, “Online eğitimimiz zoom programı üzerinden yapılıyor. Soru çözüm gruplarımız var. Çocuklarımız sorularını whatsApp soru çözüm gruplarına atıyorlar, hocalarımız yardımcı oluyor. Soruları orta ve zor seviyesinde belirledik. Her sınıfa aynı kaynağı veremiyoruz. O yüzden sınıflara göre kaynakları belirledik. Sıfırdan başlayan öğrencimize üst düzey soru vermiyoruz. Sıfırdan başlatarak basamak basamak götürüyoruz. Bu şekilde onları hedeflerine daha çok ulaştırdığımızı düşünüyoruz” dedi.



“Tatil boyunca bol bol soru çözeceğiz”

Hayali Diş Hekimliği okumak olan Beyzanur Bahşi ise eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinin sınava hazırlığın her aşamasında yanlarında olduğunu ifade ederek, kaynak kitap desteğinden oldukça memnun kaldığını söyledi. Bahşi, “Dershanemiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Verilen kitaplar oldukça kaliteli. Ücretsiz olması da bizim için avantaj. Tatil boyunca bol bol soru çözeceğiz” diye konuştu.

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü okumak istediğini ifade eden Huriye Melek Topal de kendisine hediye edilen kitaplarla soru pratiğini artıracağını dile getirdi. Topal, “Kitapları çok beğendim. Hepsi benim çözebileceğim tarzda. Soru pratiğimi artırıyor. Soruları çözdükçe daha iyi oluyorum. Belirli kaynaklarım vardı onlarla yetinmeye çalışıyordum. Şimdi daha rahatım. Onun sayesinde yeni kitaplarım oldu” ifadelerini kullandı.

Kurs Merkezi’nin pandemi tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim döneminde de online eğitimlere aralıksız devam ettiğini ifade eden Mecit Can Kartal ise “Tatil süreci bizim için iyi olacak, katkı sağlayacak. Bu imkanları bize sağladığı için Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ederiz” " şeklinde konuştu.

Büyükşehir’in Kurs Merkezi’nden gördüğü destek ile hayallerinin büyüdüğünü ve tıp fakültesini kazanmayı hedeflediğini ifade eden Süha Gurbet de “İyi ki de gelmişim, iyi ki de buradayım. Burada çoğumuzun ulaşamayacağı imkânları bize sundular. Çok iyi ve çok mükemmel bir şey. Bu imkanlar karşısında benim de hedeflerim büyüdü. Geçen yıl buraya başlama hedefim ile bu yıl ki hedefim arasında dağlar kadar fark var. Buradaki öğretmenlerimiz sayesinde hedeflerimi her geçen gün büyütebileceğimi biliyorum ve büyütüyorum” dedi.

