Yenişehir Belediyesinin iki çevre projesine ÇKA’dan destek

– Yenişehir Belediyesinin hazırladığı iki çevre projesi, Çukurova Kalkınma Ajansından (ÇKA) destek almaya hak kazandı. İki proje kapsamında, iklim değişikliğinin kent üzerindeki riskleri analiz edilecek, kentsel gelişme senaryosu oluşturulacak.

Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet ve İnovasyon Merkezi bünyesinde yürütülecek çalışmalara destek amacı ile hazırlanan "Yenişehir İlçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Süreç Danışmanlığı" ve "SECAP Hazırlama Metodolojisi, Sera Gazı Envanteri Hesaplama, Optimum Uyum ve Azaltım Eylemleri Belirleme Eğitimi" projeleri, ÇKA’dan destek almaya hak kazandı.

Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen iki proje ile ilgili sözleşme, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger arasında imzalandı. Projelerin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Özyiğit, verdikleri desteklerden ötürü ÇKA ve proje ortakları olan Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür etti.



İklim değişikliğinin kent üzerindeki riskleri analiz edilecek

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Özyiğit, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için Avrupa Birliği (AB) tarafından AB İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesini geçtiğimiz aylarda imzalamış ve Yenişehir Belediyesi sözleşmenin 2020 2030 kriterlerine uyacağını taahhüt eden Türkiye’deki ilk belediye olmuştu. Başkanlar Sözleşmesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Süreç Yönetimi çalışmalarının da dayanağını oluşturuyor. Bu kapsamda iklim değişikliğinin kent üzerinde oluşturduğu risk ve kırılganlıklarını analiz ederek, Yenişehir’in iklim değişikliğinin olumsuz etkilere karşı dirençliliğini arttırmak amacı ile öncelikle sera gazı salım kaynakları belirlenecek ve toplanan veriler üzerinden kurumsal ve ilçe ölçeğinde sera gazı envanteri hesaplanacak.



‘Kentsel gelişme’ senaryosu oluşturulacak

Yenişehir Belediyesi ve proje paydaşları, kentin geleceğine yönelik olarak ortaya koyacakları demografi, ekonomik ve sosyal gelişmeye ilişkin perspektiflerini temel alan bir ‘kentsel gelişme’ senaryosu oluşturacak ve bu “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ­ SECAP” için temel teşkil edecek.

Projeler kapsamında Yenişehir Belediyesi ayrıca “Eylem Planı”, azatlım seçeneklerini sıralayacak, bunların öncelikli olanlarının değerlendirildiği bir "azaltım senaryosu" ortaya koyarak uygulayacak.

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