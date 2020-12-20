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Balık avlamak için girdiği ırmakta kayboldu

DHA

Balık avlamak için girdiği ırmakta kayboldu


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde Hamdullah B. (43) balık avlamak için girdiği ırmakta kayboldu.
Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Balık tutmak için 3 arkadaşı ile birlikte Berdan Irmağı'nın denize döküldüğü Kulak Mahallesi'ne giden Hamdullah B., çizmelerini giydikten sonra suya girdi. Bir süre sonra Hamdullah B.'yi gözden kaybeden arkadaşları, jandarmayı arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 9 görevlisi, 5 deniz polisi, 4 AFAD görevlisi ve jandarma ekipleri, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Hamdullah B.'yi bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-12-20 13:08:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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