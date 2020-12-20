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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde Hamdullah B. (43) balık avlamak için girdiği ırmakta kayboldu.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Balık tutmak için 3 arkadaşı ile birlikte Berdan Irmağı'nın denize döküldüğü Kulak Mahallesi'ne giden Hamdullah B., çizmelerini giydikten sonra suya girdi. Bir süre sonra Hamdullah B.'yi gözden kaybeden arkadaşları, jandarmayı arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 9 görevlisi, 5 deniz polisi, 4 AFAD görevlisi ve jandarma ekipleri, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Hamdullah B.'yi bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-12-20 13:08:33



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