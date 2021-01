Mersin Ticaret Borsasından öğrencilere 110 tablet bilgisayar Mersin Ticaret Borsası, TOBB tarafından başlatılan kampanya kapsamında, korona virüs sürecinde uzaktan eğitim alan ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere 110 adet klavyeli tablet bilgisayar hediye etti

– Mersin Ticaret Borsası, TOBB tarafından başlatılan kampanya kapsamında, korona virüs sürecinde uzaktan eğitim alan ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere 110 adet klavyeli tablet bilgisayar hediye etti. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, tablet bilgisayarları bugün İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’ya teslim etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanyaya bir destek de Mersin Ticaret Borsasından geldi. Ticaret Borsası tarafından temin edilen 55 ve TOBB tarafından gönderilen 55 olmak üzere toplam 110 adet klavyeli tablet bilgisayar, ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.



“En güzel yatırım, çocuklarımıza yapılan yatırımdır”

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, tablet bilgisayarların teslimi için İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile bir araya geldi. Koca’nın makamında gerçekleşen buluşmada konuşan Özdemir, son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin her alanda yaşam alışkanlıklarını da derinden etkilediğini söyledi. Süreçten en çok etkilenen alanların başında ise çocukların eğitiminin geldiğine işaret eden Özdemir, “Bu bakış açısı ile ülkemiz iş dünyasının çatı örgütü olan TOBB nezdinde taşın altına elimizi koymak istedik. Online eğitim gören ama bilgisayar alacak maddi imkanı bulunmayan öğrencilerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamanın en öncelikli sorumluluğumuz olduğunu düşündük. Çocuklarımız geleceğimizin güvencesidir. Dolayısıyla en güzel yatırım, çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Şu an TOBB tarafından 55 ve Mersin Ticaret Borsamızca da 55 olmak üzere toplam 110 adet klavyeli tableti öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi için sunuyoruz. Bu amacın en uygun şekilde yerine gelmesinde desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sözleriyle ‘Biz hep birlikte Türkiye’yiz’” dedi.



“Mersin Ticaret Borsası, eğitime verdiği önceliği ortaya koydu”

İl Milli Eğitim Müdürü Koca da TOBB tarafından başlatılan bu kampanyanın bir proje olduğunu ve Mersin’deki diğer oda ve STK’lar ile de ilintisi olacağını belirtti. İlk ayağını Mersin Ticaret Borsasının gerçekleştirdiğini ve okullara verdiği önceliği ortaya koyduğunu vurgulayan Koca, “Bakanlığımızın da 9 binin üzerinde takviyesi olacak. Alışkanlıklarımızdan vazgeçtiğimiz ve yeni alışkanlıklar edindiğimiz bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Bu açıdan öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin de alışkanlıkları değişti. Artık dünyanın klasik çizgiden ayrıldığı yeni bir sisteme doğru gidiyoruz. Bu sistem pandemiyle başladı ama devam edecek gibi bir algı var. Biz de eğitim camiası olarak EBA ile bu sürece dahil olduk” diye konuştu.



“EBA, bütün ülkelerin özendiği bir eğitim bilişim ağı”

Milli Eğitim Bakanlığının, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile pandemi sürecinden önce hazırlığını yaptığını kaydeden Koca, EBA ile ilgili şu bilgileri verdi:

“EBA, şu anda dünyanın bütün ülkelerinin takip ettiği, özendiği ve en fazla tıklanan bir eğitim bilişim ağı. EBA’da hemen hemen her konu ve her üniteden dersleri 20 öğretmenin anlattığı bir sistem. Anneler, babalar çocuğa çalışma ortamını hazırlasınlar, EBA’ya girsin çocuk, anlayabileceği şekilde bir üniteyi 20 farklı öğretmenden dinleyebiliyor. Onun için EBA’nın dışında bir ders, hoca, kurs, takviyeye asla gerek yok.”

Katkılarından dolayı Özdemir, Hisarcıklıoğlu ve destek veren tüm vatandaşlara teşekkür eden Koca, tabletlerin hangi öğrencilere dağıtılacağının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilgi sistemi üzerinden belirlendiğini, bu listeye göre ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Özdemir, Koca ile birlikte ilgili protokolü imzalayarak tablet bilgisayarları teslim etti.

