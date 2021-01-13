Tarsus'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Tarsus Mersin Otoban yolu Dedeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 80 GC 833 plakalı pikap, Serhat K. idaresindeki 73 FA 240 plakalı tır ve sürücüsü öğrenilemeyen 46 KU 736 plakalı pikap aşırı yağışlardan dolayı bariyerlere çarptı. Kazada 46 KU 736 plakalı pikap sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan İbrahim K. ağır yaralandı. Yaralılar Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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