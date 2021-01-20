Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor (2)



AKKUYU NÜKLEER A.Ş.´DEN BİLGİLENDİRME

Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının yapıldığı bölgede dün gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında yakın yerlerde zarar gören ev ve seralarda hasar tespit çalışmaları devam ederken, Akkuyu Nükleer A.Ş'den konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"19 Ocak 2021 Salı günü, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasına giden bağlantı yolunun yapımını yürüten alt yüklenici şirket tarafından planlı delme ve patlatma çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında Büyükeceli Mahallesi´nde bulunan bazı konutların camları hasar görmüş, iki kişi cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlara derhal yerinde acil müdahale yapılmıştır. Olay yerinde jandarma yetkilileri ve ilgili diğer kurumlar çalışmalarını sürdürmekte, hasar görmüş evlerde ikamet eden vatandaşların acil ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Mahallede yerel yetkililer tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tazmini gerçekleştirilecektir. Akkuyu Nükleer A.Ş. alt yüklenici şirket ile koordineli şekilde olayın nedenlerine ilişkin detaylı soruşturmayı yürüten güvenlik kuvvetlerine gerekli her türlü desteği ve yardımı sağlamaktadır. Soruşturmanın ardından ileride bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar MERSİN, (DHA)

2021-01-20 14:11:14



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