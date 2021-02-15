Maskesiz yakalanınca yüzünü montuyla kapattı Mersin'de trafik ve korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde trafik ve korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. Bir minibüsün ön koltuğundaki yolcunun maske yerine yüzünü montu ile kapatması dikkat çekti.

Erdemli ilçesini Karaman'ın Ayrancı ilçesi yol güzergahına bağlayan Yaylayolu üzerindeki denetimlere Erdemli Kaymakamı Avni Kula da katıldı.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yol güzergahı üzerinde durdurulan araçlarda kimlik, ruhsat, emniyet kemerinin yanı sıra sürücü ve araçlardaki yolcuların korona tedbirlerine uyup uymadıklarını denetledi.

Denetimde yanlarında kutu ile maskesi olduğu halde maske takmayan, maske yerine yüzünü montu ile kapatmaya çalışanlar dikkat çekti. Sürücülere ve yolculara korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaymakam Avni Kula, amacın ceza yazmak olmadığını belirterek, vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmelerini istediklerini dile getirdi.

Denetimlerin polis ve jandarma ekiplerince farklı yol güzergahlarında da gerçekleştirileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.