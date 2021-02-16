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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torosların tenisçileri turnuvada madalya aldı

İHA

Torosların tenisçileri turnuvada madalya aldı

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü'nün tenis sporcuları, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 810 Yaş İl Birinciliği Tenis Turnuvasında kupa ve madalya kazandı.
Toroslar Belediyesinin kursunda tenisle tanışan sporcular Eylül Irmak Oyardı ve Yusuf Emre Çavdar'ın turnuvadaki performansı ve başarısı yüzleri güldürdü. Mersin Tenis Kompleksinde yapılan turnuvaya 58 sporcu katıldı. Belediyenin sporcuları Yusuf Emre Çavdar 8 yaş kategorisinde birinci olurken, Eylül Irmak Oyardı ise 10 yaş kategorisinde ikincilik elde etti. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen törenle madalya ve kupalarını alan sporcular, gelecek için umut vaat etti.
Kendilerine bu imkanı sağlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür eden sporcular, "Toroslar'da sporla iç içeyiz. Sırt çantalarımızda raketlerle tenis kortlarına gelmek bizleri heyecanlandırıyor. Hedefimiz milli sporcu olmak" dedi.
"Sporcularımızın başarıları bizleri gururlandırıyor"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi Spor Kulübü'nde nitelikli sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, İl Birinciliği Tenis Turnuvasında derece alan sporcuları tebrik etti.
"Spor alanında yaptığımız çalışmaların karşılığını çocuklarımızın başarılarıyla almak bizleri gururlandırıyor" diyen Yılmaz, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini önemsiyoruz. Bu anlamda spor kulübümüzün alt yapısında yetişen yeteneklerimizin sporun her branşında başarılar elde etmesi için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Kentimizde düzenlenen 810 Yaş İl Birinciliği Tenis Turnuvasında derece alarak bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüz Atilla Bozkurt'u tebrik ediyorum. Dünya çapında tanınan tenisçiler yetiştirmek en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

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