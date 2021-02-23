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Çadırların arasından çocuk kahkahaları yükseldi Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Suriyeli tarım işçilerinin yaşadıkları çadırlarda düzenlediği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi

İHA

Çadırların arasından çocuk kahkahaları yükseldi Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Suriyeli tarım işçilerinin yaşadıkları çadırlarda düzenlediği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi

– Mersin’de merkez Akdeniz ilçesi AdanalıoğluLimonlu Mahallesi'nde çadırlarda kalan Suriyeli tarım işçilerinin çocukları, Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte doyasıya eğlendi. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte, çadırların arasından çocuk kahkahaları yükseldi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, seralarda veya tarlalarda hasat, budama, ot alma veya çapalama işlerinde çalışan, çoğunluğunu Suriyeli misafirlerin oluşturduğu mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları alanların iyileştirilmesinin yanı sıra sağlık ve sosyal hizmetlerden de faydalanmaları için çalışmalarına devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından uygulamaya konulan ve Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Akdeniz ilçesi AdanalıoğluLimonlu Mahallesi sınırları içerisinde kalan Suriyeli mevsimlik tarım işçilerine gönderilen çadırların kurulması, alanın düzenlenmesi, eşya dağıtımı ve sağlık kontrollerinin ardından şimdi de sosyal aktiviteler düzenlenmeye başlandı.

Çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik müzikli aktivite gerçekleştirildi. Belediyenin uzman eğitmenleri eşliğinde düzenlenen etkinlikte, anne ve babalarıyla çadırlarda kalan ve sınırlı sayıda imkanlarla oyun oynayabilen çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatıldı. Renkli anların yaşandığı etkinlikte, birçok oyuna dahil olan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Hareketli müziklerle bol bol oynama şansı bulan çocuklara zaman zaman büyükleri de eşlik etti.
Program kapsamında Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından da çadırlarda yaşayan tüm ailelere hijyen kiti ile portakal ve limon dağıtımı da yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yine Büyükşehir Belediyesi tarafından mevsimlik tarım işçisi ailelere 150 koli süt dağıtımı gerçekleştirilmişti.

“Çocuk olduklarının farkına vardılar”
Ailesiyle birlikte çadırlarda kalan Sedef Dizlek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımlar ve gerçekleştirilen etkinlikle ilgili olarak, “Burada 4050 civarında çadır var. Bu çadırların ilk durumları hiç iyi değildi. Her taraf çamur ve toprak içerisindeydi. Yağmur yağınca yerler sürekli ıslanıyordu. Büyükşehir Belediyesi ilk önce mıcır dökerek başladı. Burayı yükselttiler. Artık yağmur yüzünden hiçbir sıkıntı çekilmiyor. Yine Büyükşehir yeni çadır yardımında bulundu. Artık daha yeni çadırlar var. Sağlık konusunda olsun, yiyecek konusunda olsun her türlü yardım ve desteği sağlıyorlar. Öncelikle gelip ihtiyaçları araştırıyorlar; sonra ellerinden nasıl bir yardım gelebiliyorsa bunun için çabalıyorlar. Büyük, küçük demeden ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Bunun için Başkan Vahap Seçer başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklara yönelik etkinlik yapıldı. Ben onları daha önce bir arada eğlenerek görmemiştim. Bugün hepsi kardeş gibi birlikte oynayabiliyorlar. Çocuk olduklarının farkına vardılar” dedi.

“Çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyor”
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Hasbi Salman ise mevsimlik tarım işleri gibi çocuklarının da zor şartlardan etkilendiğini belirterek, “Bu çocuklar gerçekten sosyoekonomik olarak çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Bizim amacımız, etkinlik grubumuzla kaliteli zaman geçirmelerine olanak vermekti. Buraya geldik, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığımız da buradaydı; narenciye ürünleri ve hijyen kitleri dağıttı. İnsanlar şu an oldukça mutlular ki, çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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