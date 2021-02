Hakan Canan Can: "İkinci yarı ortaya koyduğumuz arzulu futbol ile galibiyeti hak ettik"

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Kırşehir Belediyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarı ortaya koyduğumuz arzulu futbol ile galibiyeti hak ettik" dedi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda Kırşehir Belediyespor karşısında alınan 21'lik galibiyet moralleri yükseltti. Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, Kırşehir Belediyespor karşısında özellikle ikinci yarı ortaya koydukları arzulu, istekli oyun ile kazanarak haklı bir galibiyetle sahadan ayrılmasını bildiklerini belirtti.

Kırşehir Belediyespor takımının da sahadan galibiyetle ayrılabilecek pozisyonları bulduklarını fakat şans kendilerinden yana olduğuna dikkat çeken Can, galibiyette emeği geçen teknik ekip ve oyuncuları kutladığını söyledi.

Bodrum Belediyespor mağlubiyetini Kırşehir Belediyespor'u 21 mağlup ederek telafi ettiklerini vurgulayan Basın Sözcüsü Can maç ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Tarsus İdman Yurdumuz Kırşehir Belediyespor maçını kazanarak değerli bir galibiyet almıştır. Önemli eksiklerimize rağmen maçın hemen başında geriye düşmemize ve ilk yarı kötü bir oyun ortaya koymamıza rağmen galibiyet elde ettik. İkinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. Devreye golle başlamak oyuncularımıza güven getirdi. İlk yarıdaki kötü futbolumuzu ikinci devrede isteyen, futbol oynayan, mücadele veren bir görüntü sergileyen oyuncularımız, geriden gelerek önce beraberliği, sonra ise galibiyet sayısını bulmuştur. Oyuncularımız üzerlerindeki baskıyı atarak, galip gelerek moral buldular. Kırşehir Belediyespor gibi güçlü rakiplerinden, şampiyonluk kovalayan bir takımı yenerek öz güven kazandılar. Özellikle ikinci yarı ortaya koyduğumuz arzulu futbol ile galibiyeti hak ettik. Galibiyette emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızı kutluyorum. Anlamlı ve büyük galibiyet aldık. Şimdi önümüzde 4 Mart Çarşamba günü Ankara deplasmanında Mamak Belediyespor maçı var. Bu maça odaklanıp, hazırlanacağız. Kırşehir Belediyespor galibiyeti camiamıza hayırlı olsun. Yönetim kurulu olarak maddi ve manevi her zaman takımımızın yanında olan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'a, Kulüp Başkanımız Serhat Servet Dövenci'ye teşekkür ediyoruz."

