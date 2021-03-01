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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Kazanlı’da sorunları dinledi

İHA

Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Kazanlı’da sorunları dinledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Kazanıl Mahallesinde muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin bürokratları, sorunları yerinde tespit etmek için mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve beraberindeki daire başkanları, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesinde bulunan üç muhtarlıkla birlikte toplantı yaptı.

Muhtarlar anlattı, daire başkanları not aldı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yönlendirmeleri doğrultusunda mahalle ziyaretlerine Kazanlı’dan başladıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, muhtarların her türlü talep, sorun ve sorusuna daire başkanlarının yanıt vereceğini söyledi. Gökbel, toplantının amacıyla ilgili olarak, “Başkanımız hepimizin sahada vatandaşla iç içe olmasını istiyor. Biz de yatırımcı daire başkanlarıyla birlikte sorunları yerinde görmek, yapılan çalışmaları takip etmek, halkın arasında olmak için muhtarlarımızla birlikte bu tür toplantıları yapıyoruz. Her daire başkanlığımız kendi alanına düşen sorunları takip ederek gereğini yerine getirmek için kendi programını yapıyor. Tüm bu çalışmalarımızı da başkanımıza rapor halinde sunuyoruz” diye konuştu.
Toplantıda üç mahalle muhtarı sorunlarını ve beklentilerini anlatarak, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kazanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Serin, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Koca ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Deli’nin hazır bulunduğu toplantı sonrası çalışmalar yerinde görülerek değerlendirmelerde bulunuldu.

“Kazanlı yıllardır hep geri bıraktırıldı”
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Koca, Başkan Seçer’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kazanlı’nın yıllardır ihmal edildiğini, çok sayıda sorunlarının bulunduğunu dile getirdi. İbrahim Koca, “Kazanlı yıllardır hep geri bıraktırıldı. İstediğimiz hizmeti alamadık. Şu anda Büyükşehir daire başkanlarının hepsi burada, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız Vahap Seçer’ in bu destek ve hizmetleri hepimizi gururlandırıyor. Birçok çalışma her koldan yapılıyor. Her gün yanımızdalar. Her sorunumuza anında müdahale ediyorlar. Çok sorunlarımızın olduğunu biliyoruz. Ancak tüm sorunlarımızın yine Başkanımız Vahap Seçer tarafından giderileceğine inanıyoruz. Şu ana kadar yapılan hizmetlerden çok memnunuz” dedi.

“Çalışmalar her caddede her sokakta devam ediyor”
Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Deli de “Şu anda çok mutluyuz ve umutluyuz. Bu kadar daire başkanıyla ilk kez bir arada oluyoruz. Mahallemize kadar gelerek çalışmaları yerinde gören ve sorunlarımızı dinleyen tüm bürokrat arkadaşlara teşekkür ederiz. Kazanlı’nın yüklü sorunları var. El atılmasını ve hizmetlerin gelmesini bekliyorduk. Görülüyor ki Büyükşehir Belediyemiz bu konuda çok kararlı. Birçok sorunumuz giderildi. Çalışmalar her caddede her sokakta devam ediyor. Bu da bizi sevindiriyor. Başkanımız Vahap Seçer’i çok beğeniyor ve seviyoruz. Kazanlı’nın bu dönem çok iyi hizmet alacağı görülüyor. Gençlerimize iş, spor ve eğitim alanlarının da açılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Bu dönem çok şanslıyız. Çok çalışkan ve sevdiğimiz bir belediye başkanımız var”
Kazanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Serin ise Kazanlı’nın bugüne kadar hep ihmal edildiğini, bu nedenle çok sayıda sorunu bulunduğunu ifade ederek, “Bu dönem çok şanslıyız. Çok çalışkan ve sevdiğimiz bir belediye başkanımız var. Tüm bürokratlarını mahallemize göndermiş. Bu çok güzel bir uygulama. Bunu ilk kez görüyoruz. Mahallemizde altyapı sorunları çok fazla ve hep geri bıraktırılmış. Büyükşehir bizi yalnız bırakmıyor. Caddelerimizi asfaltlıyor ve bakımını yapıyor. Çok memnunuz çalışmalardan. Bizi buralarda ziyaret eden ve sorunlarımızı dinleyen tüm Büyükşehir kadrolarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kazanlı Mahallesi gençlerinden Selim Aslan da “Kazanlı’da işsizliğin çok yoğun olduğunu herkes biliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın her alanda olduğu gibi bu konuya da el atmasını bekliyoruz. Eğitim, sosyal ve kültürel alanda gençlerimizin sosyal tesislere kavuşturulacağına inanıyoruz ve bekliyoruz” diye konuştu.
Toplantıda, her daire başkanı kendi alanlarına giren sorunları dinledikten sonra çalışmalar yerinde görülerek değerlendirmeler yapıldı. Daha önce Melemez Köyünü de toplu olarak ziyaret eden Büyükşehir daire başkanları, sorunları yerinde tespit ederek çözmeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin tüm bürokratlarıyla sahada olması ve hizmetleri yerinde takip etmesinin Türkiye’deki tüm belediyelere örnek olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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