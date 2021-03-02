Toroslar'da atıl tarlalar 'beyaz altın' salep ile ekonomiye kazandırılacak Mersin'de atıl tarlalara salep eken 3 girişimcinin deneme ekimi başarılı oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kırsal arazilerin ekonomiye kazandırılması için 3 girişimci Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ilk kez salep ekimi yaptı. Tozlu Yaylası'nda deneme amaçlı yapılan ilk ekimden olumlu sonuç alan girişimciler şimdi ekili alanları arttırarak, birlik kurup Toros dağ salebi markasıyla üretime destek olmak istiyor. Yabani orkide olarak da bilinen salep, dondurma ve tatlı yapımında kullanıldığı gibi lezzetiyle de Anadolu kültüründe geleneksel içecekler içinde yer alıyor. Bitkinin pazar sorunu da bulunmuyor.

Genç girişimci Adem Arslan, kırsal alanlardaki atıl tarlaları değerlendirmek için yola çıktıklarını ve 'beyaz altın' diye tabir edilen salep ile tanıştıklarını belirtti. Arslan, "Kırsal alandaki tarlalarımızı değerlendirmek amacıyla ne yapabiliriz, ne ekebiliriz düşüncesinden hareketle 2 yıla yakındır salep bitkisinin peşinde koştuk.

Dikim yapmadan önce araştırmalarda bulunduk. Şehir şehir tarlalarını gezdik, üreticileriyle konuştuk. Erdemli'de özellikle de Toros Dağları'nın eteklerinde olur mu, olmaz mı bu noktasında geniş bir araştırma yaptık. 1,5 2 yıllık araştırmanın neticesinde emeğimizin karşılığını almak üzere tarlamıza deneme dikimleri yaptık. Dikim yapalı yaklaşık 3 ay oldu, geldiğimiz nokta da başarılı olduğunu gördük" dedi.



"Salep tarlalarımızı atıl olmaktan kurtaracak"

"Kullanılmayan bir arazinin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması açısından salebin çok doğru bir bitki olduğuna değinen Arslan, "Bu dünyada popülasyonu azalan bir bitki. Ülkemizde popülasyonunu arttırmak adına, devletimizin bazı güzel teşvikleri var. Şuan Mersin'i kapsamıyor ama geleceğini düşünüyoruz, bekliyoruz. Onun haricinde cezai yaptırımları var. Dağda kaçak olarak salep toplanmasının yaklaşık 70 bin liralık büyük cezaları var. Devletimizin aldığı tedbirlere destek olmak adına aynı zamanda tarlamızı değerlendirmek adına bu ürünü keşfettik. Bu ürünü diktik, başarılı olduk ve bundan sonra herkesin dikmesi için çalışmalar yapmaya başladık" diye konuştu.



"Üretim artınca birlik kurup markalaşmak istiyoruz"

Üretimin artmasıyla dernek ya da birlik çatısı altında markalaşmaya da gitmek istediklerini anlatan Aslan, "Bu deneme dikiminden elde ettiğimiz başarının ardından asıl nihai hedefimiz, Erdemli'de bir Toros dağ salebi markasını ortaya koymak olacak. Dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun salep denildiği zaman, dağ salebi denildiği zaman Toroslar, Erdemli akla gelsin diye markalaşmak da istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Eken herkese ekonomik gelir sağlayacak bir bitki"

Girişimcilerden İlyas Kalay da atıl durumda 5 dönümlük tarlasının olduğunu, bu tarladan gelir elde etmek için salep ektiklerini belirtti. Kalay, "Doğada bu bitki Muğla'dan, Kahramanmaraş'a kadar doğal olarak Toroslar'da zaten yetişiyor. Biz bunu kültüre alıyoruz. Her aileye ekonomik bir getirisi olacak. 500 metrekarelik bir yer ektiğimizde bir ailenin bir yıllık geçimini sağlayacak para elde edilebiliyor. Yani yıllık 5060 bin lira gibi getirisi oluyor. 1 dönüm ekerse 100120 bin lira getirisi oluyor. Bu konuda biz 3 girişimci arkadaş, yaz ayında başladık tarla hazırlıklarımıza ve bu gördüğünüz tarlayı hazırladık. Deneme ekimimizi yaptık ve başarılı olduk" diye konuştu.

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