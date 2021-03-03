Mersin ve Adana’nın şubat ayı enflasyonu yüzde 14,72

– Mersin ve Adana’nın şubat ayı enflasyonu, ocak ayına göre yüzde 0,60, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14,72 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2021 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.



Mersin ve Adana’nın şubat enflasyonu yüzde 14,72 oldu

Açıklamada, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi şubat ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana’da TÜFE’de 2021 yılı şubat ayında ocak ayına göre yüzde 0,60, 2020 Aralık ayına göre yüzde 1,89, 2020 Şubat ayına göre yüzde 14,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,63 oranında artış gerçekleşti.



Şubat ayının zam şampiyonu mandalina

Mersin ve Adana’da şubat ayının zam şampiyonu ise yüzde 22,26 artışla mandalina olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 28,83 ile karnabahar oldu.

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