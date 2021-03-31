Çukurova Basketbol Kulübü - Nesibe Aydın GSK: 53-79

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA) SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Tekin Özübir, Nazlı Çisil Güngör

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ: Manolya Kurtulmuş 14, Melis Talay 3, Gökşen Fitik 13, İlayda Güner 2, Kristine Anigwe 15, Şevval Akalan 6, Yeliz Doğan, Elanur Menteş, Berfin Demir, Fatmanur Karakaş

NESİBE AYDIN GSK: Kastiaryna Syntsina 22, Büşra Akgün 12, Marie Peddy 4, Melike Oral 8, Cecilia Hebard 16, Merve Aygül 3, Hülya Çoklar 6, Zsofia Simon 8, Zeynep Koral, Kumsal Aslan, Gözde Eldaş

1'İNCİ PERİYOT: 14-20

İLK YARI: 32-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-65Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında, Ankara ekibi Nesibe Aydın GSK'yi konuk etti. ÇBK'nın Manolya Kurtulmuş, Melis Talay, Gökşen Fitik, İlayda Güner ve Kristine Anigwe 5'lisi ile başladığı maçın ilk 5 dakikası 5-9 ile geçilirken, birinci çeyreği 14-20 önde kapatan konuk ekip, soyunma odasına 32-40'lık skorla gitti. Kristine, Manolya ve Gökşen'in sayılarına rağmen rakibinin 16 sayı gerisinde kalan ev sahibi, 3'üncü periyodu 49-65 geride tamamladı. Savunma ve hücumda istediği oyunu sergileyemeyen turuncu-lacivertliler, karşılaşmayı 53-79 kaybetti ve seride 2-0 geriye düşerek yarı final şansını yitirdi.

Öte yandan Ankara temsilcisi Nesibe Aydın, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2021-03-31 19:19:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.