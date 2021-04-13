Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımını öğrencilerin hesaplarına yatırdı

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk günü öğrencileri sevindirerek, öğrenim yardımlarını hesaplara yatırdı. Toplam 6 bin 476 öğrencinin hesabına 300’er liradan toplam 1 milyon 955 bin 800 lira yatırıldı.

Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde öğrencilere desteğini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımının dördüncü ödemesini hesaplara yatırdı. Büyükşehir Belediyesi, mecliste alınan kararla bin 250 liradan bin 400 liraya çıkarılan öğrenim yardımları ile öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. Tutarlar belirli taksitler halinde öğrencilerin hesabına yatırılıyor. Bu kez de öğrencilerin hesabına 300’er lira yatıran Büyükşehir Belediyesi, toplam 6 bin 476 öğrenciye dördüncü ödeme kapsamında 1 milyon 955 bin 800 lira tutarında öğrenim yardımı yaptı.

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