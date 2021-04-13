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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli, yabancı ülkelerden gelenlerin çekim alınana girdi

İHA

Mezitli, yabancı ülkelerden gelenlerin çekim alınana girdi

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi, özellikle yabancı ülkelerden gelenlerin çekim alanına girdi. Mezitli’den ev alan Rusların oranı katlanarak yükselmeye devam ediyor. Artan taleple birlikte evdaire alımlarında bir takım olumsuzların da yaşanması gündeme geldi. Tece bölgesinden ev alan Ruslar, olası kandırılma ihtimalinin önüne geçmek amacıyla Mezitli Belediyesine ziyarette bulundular.
Başkan Tarhan’la görüşerek kendilerine yardımcı olunmasını isteyen Rus konuklar, emsal bedel ve mimari uygunluk konularında Mezitli Belediyesinden destek istediklerini aktardılar. Yerleşmek için Mezitli’yi ve Mersin’i tercih etmelerinin pek çok sebebi olduğunun altını çizen Rus konuklar, “Alanya, Antalya gibi şehirlerle kıyaslandığında Mersin çok daha iyi konumda. Öncelikle denize yakınlığı, temizliği ve doğa ile iç içe olması Mersin’i diğer şehirlere göre daha cazip kılıyor. Mezitli yaşamak için güvenli ve ideal bir yer. Özellikle çocuklarımız açısından çok güvenli bir ortama sahip. Denizi çok güzel yakından takip ediyoruz, Mezitli’de ki gelişmeleri.. Plajları mavi bayraklı. Biz Mersin’e turizm amaçlı değil yaşam amacıyla gelmek istiyoruz. Yaşamak için de en güzel imkanlar Mezitli’de var. Ev alırken emlakçıların bizleri kandırmaması amacıyla belediyemizle diyalog kurmak istedik” dediler.

"Yaşamak için Mezitli'yi tercih eden herkese destek olacağız"
Mezitli’nin son yıllarda en hızlı gelişen kentlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan ise “Yakından takip ettiğimiz kadarıyla genel olarak Ruslar, Tece bölgesini tercih ediyor. Hatta burada kendi oluşumları, emlakçıları var. Daha kurumsal hale gelmişler. Mezitli Belediyesi olarak yerleşmek için Mezitli’yi seçen Rus misafirlerimize her konuda yardımcı olacağız. Yakında o bölgede bir lise inşaatı başlıyor, emniyet müdürlüğü yeni binasını yapıyor. Deniz kenarında 76 bin metrekare spor ve yeşil alan yapılacak. Sahildeki yürüyüş yolunun aydınlatması yenileniyor. Daha modern ve daha güzel bir sahil bandı oluşturulacak. Yakın zamanda bir devlet hastanesinin inşasına başlanacak sağlık yönünden de hiçbir sorun kalmayacak. Zaten özel hastane ve okullar yönünden en çok tercih edilen yerlerden birisi Mezitli. Gerekirse belli bir sayıya ulaştıktan sonra Rus vatandaşların ibadetlerini yapabilmeleri için ibadethane yapma düşüncemiz de var. Rus vatandaşlarla diyalog ve ortak projeler gerçekleştirme adına Rusya’daki şehirlerle kardeş şehir ilişkileri de başlatabiliriz” diye konuştu.
Mezitli’nin tarihi, sosyal ve demografik yapısı hakkında bilgiler aktaran Tarhan, her yıl Soli Pompeiopolis Güneş Festivali gerçekleştirdiklerini, burada Rusların kendi kültürlerini gösterebilmeleri adına ortak etkinlik gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.
Tarhan, Rus konuklara, Mezitli’yi tanıtıcı video ve kitaplar içeren set hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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