Tefeciler alacaklarını not defterine tek tek yazmış Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı Şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı, tapu ve senet ele geçirilirken, şüphelilerin alacaklarını bir not kağıdına tek tek yazmaları ise dikkat çekti

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı, tapu ve senet ele geçirilirken, şüphelilerin alacaklarını bir not kağıdına tek tek yazmaları ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı. 3 aylık çalışmanın ardından tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Ç., Ş.E. ve B.D. gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada farklı şahıslara ait 10 kredi kartı, 4 çek ve 1 adet üzerinde ipotek bulunan tapu fotokopisi ele geçirilirken, şüphelilerin alacaklarını bir not kağıdına tek tek yazmaları ise dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi.

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