Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyede (2)

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mersin'de, annesinin karşı çıkmasına rağmen evden ayrılan kız kardeşi C.G.D.'yi (17) yolda yürürken görüp, aracını önüne kırarak, çarpan taksi şoförü Emircan D. (21), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-04-16 15:10:14



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