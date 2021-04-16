Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Mersin'de, annesinin karşı çıkmasına rağmen evden ayrılan kız kardeşi C.G.D.'yi (17) yolda yürürken görüp, aracını önüne kırarak, çarpan taksi şoförü Emircan D. (21), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-04-16 15:10:14
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