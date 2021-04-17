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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Fenerbahçeliler Derneğinden Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesine destek

İHA

Mersin Fenerbahçeliler Derneği, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde yer alan "Çocuk Hasta Oyun Alanı" için tespit edilen eksikleri tamamlayarak, çocuk hastaların boş vakitlerinde kullanmaları için tasarlanan alana destekte bulundu.

Mersin Fenerbahçeliler Derneğinden Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesine destek

Mersin Fenerbahçeliler Derneği, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde yer alan “Çocuk Hasta Oyun Alanı” için tespit edilen eksikleri tamamlayarak, çocuk hastaların boş vakitlerinde kullanmaları için tasarlanan alana destekte bulundu.
Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Mersin Fenerbahçeliler Derneği, 17 Nisan ‘Kanser Haftası’ etkinlikleri kapsamında Onkoloji Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette, üniversite yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonrasında Mersin Fenerbahçeliler Derneği, MEÜ Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümündeki Çocuk Hasta Oyun Alanı için tespit edilen eksikleri tamamladı. Bu çerçevede, bölümde bir etkinlik gerçekleştirildi.

“Mersin Fenerbahçeliler Derneğinin vermiş olduğu destek de oldukça önemli”
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, etkinliğin ardından Mersin Fenerbahçeliler Derneği Genel Sekreteri Onur Karaaslan’ı makamında kabul etti. Rektör Çamsarı, kabulde yaptığı konuşmada, “Fenerbahçe denilince akla ilk gelen tanımlardan biri olan ‘Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu’ kavramı bugün bir kez daha karşılığını bulmuştur. Devletimizin büyük desteği ile şehrimize kazandırdığımız Onkoloji Hastanemiz sadece tedavi hizmeti vermekle kalmayacak; Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi gibi bölümlerimizdeki hocalarımız ile multidisipliner çalışmalara da imza atacak. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimimiz Teknoparkımız, Teknoloji Transfer Ofisimiz ve Genç Girişimci Merkezimizde doğacak fikirler hastanemizi bilim yuvası haline getirecek. Bizler için böylesine önemli olan hastanemize, Mersin Fenerbahçeliler Derneğinin vermiş olduğu destek de oldukça önemlidir. Başta dernek üyeleri olmak üzere tüm Fenerbahçelilere teşekkür ediyoruz” dedi.
Pandemi koşulları nedeniyle titizlik ile gerçekleştirilen ziyarette, Dernek Başkanı Bülent Kütük ve Dernek Genel Sekreteri Onur Karaaslan; kanser ile mücadelede Onkoloji Hastanesinin Mersin için çok büyük bir kazanım olduğu belirttiler. Toplumda farkındalık oluşturacak tüm projelerde bundan sonra da yer alacaklarını ifade eden Kütük ve Karaaslan, hastanede tedavi gören tüm hastalara sağlık dilerken, fedakarca çalışan tüm sağlık personeline de şükranlarını sundu.
Görüşme sonrası Rektör Çamsarı, Onkoloji Hastanesine gerçekleştirdikleri desteklerinden ötürü Mersin Fenerbahçeliler Derneği adına Genel Sekreter Karaaslan'a teşekkür belgesi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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