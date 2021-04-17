Akkuyu Nükleer A.Ş.’den Gülnarlılara 500 adet Ramazan paketi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’den Gülnarlılara 500 adet Ramazan paketi

İHA

Akkuyu Nükleer A.Ş.’den Gülnarlılara 500 adet Ramazan paketi

Akkuyu Nükleer A.Ş ve Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin yüklenici kuruluşları tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Gülnar İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile Gülnar’daki ihtiyaç sahibi ailelere 500 adet Ramazan paketi dağıtıldı.
Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov’un katıldığı dağıtımda, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin yanı sıra Akkuyu NGS projesi yüklenicileri olan şirketlerin temsilcileri de yer aldı.
Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Frolov, dağıtımda yaptığı konuşmada, “Gülnar Kaymakamlığına, Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye ve Türkiye'nin bu ilk nükleer güç santrali projesinde yer alan tüm şirketlere vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımı sunarım. Mübarek Ramazan ayı başladı. Bu kutsal ayın tüm Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bizler sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre hareket ederken, Gülnar ilçesi sakinlerine karşı olan sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Bölgedeki herkese elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz” dedi.
Gülnar Kaymakamı Bayraklı da Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye ve Akkuyu NGS projesinin yüklenicilerine teşekkür ederek, “Bu gıda paketlerinin dağıtımına, yardıma ihtiyaç duyan her eve ulaşılması için Gülnar Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanlarını da dahil ettik. Dağıtımına başlanmadan kolilerin dağıtılacağı ailelerin listeleri oluşturulmuştu. Tüm kolilerin içeriği aynı şekilde hazırlandı. Böylece bölgede yardıma ihtiyaç duyan tüm aileler eşit bir şekilde yardım almış oldular” diye konuştu.
Vakıf çalışanları, hazırlananlar kolilerin dağıtımına Ramazan ayının başında başladı. Çalışanlar aradan geçen bir hafta içinde ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolilerini teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meslek lisesinde yüzde yüz doğal dezenfektan üretildi
YEREL HABERLER Meslek lisesinde yüzde yüz doğal dezenfektan üretildi
Toroslar Belediyesi, şehitler için mevlid okuttu
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, şehitler için mevlid okuttu
MEİTAM uzmanı Öğr. Gör. Seher Kuru, FISHNET Projesinde MEÜ’yü temsil edecek
YEREL HABERLER MEİTAM uzmanı Öğr. Gör. Seher Kuru, FISHNET ...
Mersin Fenerbahçeliler Derneğinden Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesine destek
YEREL HABERLER Mersin Fenerbahçeliler Derneğinden Mersin ...
Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Mersin'in Mezitli ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Mersin'in ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, adını final grubuna yazdırdı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, ...
MESDEM’in ilk toplantısı Seçer başkanlığında yapıldı Seçer: “MESDEM, kentimizde esnaf ve sanatkarımızın sorunlarına eğilecek, onlara katkı sunacak bir oluşum”
YEREL HABERLER MESDEM’in ilk toplantısı Seçer başkanlığında ...
Mersin'de yol yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de yol yenileme çalışmaları sürüyor
Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem
İtfaiye eri, anne ve babasını kaybettiği koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER İtfaiye eri, anne ve babasını kaybettiği ...
Tarsus’ta ‘Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı’ açıldı
YEREL HABERLER Tarsus’ta ‘Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı’ açıldı
Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adli kontrol şartıyla serbest
YEREL HABERLER Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adli kontrol ...
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyede (2)
YEREL HABERLER Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, ...
Yılmaz: "Mersin, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm çeşitliliğine imkan sunuyor"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Mersin, tarihi ve doğal güzellikleriyle ...
Başkan Tarhan'dan çevre talanına tepki
YEREL HABERLER Başkan Tarhan'dan çevre talanına tepki
`Örgülü Sokak´ 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
YEREL HABERLER `Örgülü Sokak´ 1,5 yılda ilmek ilmek oluşturuldu
Başkan Özyiğit, kırsal mahallelerde vatandaşların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit, kırsal mahallelerde vatandaşların ...
Mersin Fenerbahçeliler Derneği kanser hastası çocukları ziyaret etti
YEREL HABERLER Mersin Fenerbahçeliler Derneği kanser hastası ...
Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi Mersin'de yol ortasında yürüyen kız kardeşini eve dönmesi için ikna etmeye çalıştığı, ardından da kullandığı taksiyle ona çarptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi Emniyet çıkışı gazetecilerin sorusuna, "sadece kardeşimizi koruduk" diye yanıt veren ağabey, "Bu da suç yerine geçiyorsa bilemiyoruz. Arabayı üstüne kırmadım, sadece önünü kesmek için hamle yaptığım sırada o da adımını atınca çarptım" dedi
YEREL HABERLER Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk ...
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, ...
Mersinli itfaiye eri Covid-19'dan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersinli itfaiye eri Covid-19'dan hayatını kaybetti
Akdeniz Belediyesine soğuk asfalt aracı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesine soğuk asfalt aracı
Akkuyu projesi Türk firmalarının gözdesi oldu Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev: "Akkuyu NGS’de Türk tedarikçilere verilen sipariş hacmi şimdiden 2 milyar doları aştı”
YEREL HABERLER Akkuyu projesi Türk firmalarının gözdesi oldu Rosatom ...
Mersin'de 33 kart şubelerinin sayısı 5'e yükseldi
YEREL HABERLER Mersin'de 33 kart şubelerinin sayısı 5'e yükseldi