Mersin'de 708 arı yetiştiricisine belediyeden ekipman desteği Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin 13 ilçesinde toplam 708 arı üreticisine alet ve ekipman desteği verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin 13 ilçesinde toplam 708 arı üreticisine alet ve ekipman desteği verildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, ‘Bal gibi destek, her petekte gelecek’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında kentin 13 ilçesindeki 708 arı yetiştiricine petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesinden oluşan koliler ulaştırıldı. İlk etapta Silifke ve Erdemli’de toplam 268 üreticiye ekipman desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu dağıtımları 11 ilçede daha sürdürdü. İlkbaharla birlikte üretim çalışmalarına başlayan üreticiler, sağlanan destekten memnun kaldıklarını vurguladı.

“100 kovanın altında üretim yapan 708 yetiştiricimize ekipman desteği sağladık”

Tarımsal Hizmetler Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, arıcılığın doğaya ve çevreye zararı olmadan yapılabilen bir tarımsal üretim şekli olduğunu, günümüzde ve gelecekte sürdürülebilir bir tarımsal faaliyet niteliğinde bulunduğunu söyledi. Şahutoğlu, “Bu bilinçle Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı 100 kovanın altında üretim yapan toplam 708 yetiştiricimize arıcılık maskesi, arıcılık körüğü ve 3 kilogram petekten oluşan bir ekipman desteği sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca arı yetiştiricilerimizin yaşamış olduğu pazar sıkıntılarına kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla da Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerine toplam üç adet ‘bal evi’ni konuşlandıracağız. Bu şekilde tüketicilerin sağlıklı bala ulaşımını, üreticilerin de pazar sorunlarını ortadan kaldırmış olacağız. Ürettikleri balları tüketiciye ulaştırmadaki en kısa yolu sağlamış olacağız” dedi.

“Bal fiyatlarında yüzde 25, ekipman fiyatlarında yüzde 50 civarında artış söz konusu”

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kurt, sofralarda en çok tüketilen balın yayla çiçek balı olduğunu ifade ederek, 850 gramlık bir kavanoz balın şu anda üretim maliyetinin 3035 TL bandında olduğu söyledi. Kurt, bazı yıllarda bal üretim azlığı ve çokluğuna göre maliyetin düşme ya da yükselme gösterdiğini belirterek, “Bal fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 25 civarında bir artış söz konusu ama ekipman fiyatlarında ne yazık ki en az yüzde 50 civarında artış söz konusu” diye konuştu.

“Gelirde ciddi bir azalma var”

Mersin’de yaklaşık 4 bine yakın kayıtlı, bin civarında da kayıtsız arı yetiştiricisi bulunduğunu belirten Kurt, piyasadaki sahte balların üreticiyi olumsuz etkilediğini vurguladı. Kurt, şunları söyledi: “Mersin arı üretiminde her geçen gün sektör olarak ciddi büyüme gösteren bir şehrimiz. Doğadan ne gelirse onu alan ve piyasaya süren üretici kesime sahibiz. Tamamen doğaya bağımlıyız. Doğanın verdiği olumsuzluklardan dolayı elde ettiği ürünün azlığı neticesinde yeterli fiyata satamadığı için gelirde ciddi bir azalma var. Bir de sahte bal aromalı şuruplarla piyasada rekabet edememesinden dolayı üretimde ciddi şekilde sıkıntılar yaşıyorlar. Arıcılarımız kıt kanaat geçinip hep çok az destekle ayakta durmaya çalışan insanlar. Çok fazla geliri olan insanlar değil. Azla çoğu yapmaya çalışan bir sektör. Gerçekten zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı ekipmanlar arıcının cebinden çıkacak olan parayı bir şekilde durdurma yönündedir."

“Üreten bir anneyim, çocuklarıma bunu bir meslek olarak öğretmek istiyorum”

Erdemli’nin Kösbucağı Mahallesinde 3’ü üniversitede biri ilkokulda okuyan 4 çocuğu bulunan ve arıcılık yapan Rukiye Aydın, çiftçilikle geçindiklerini ve masrafların çoğaldığını ifade etti. Arıcılığa bir kursa giderek başladığını söyleyen Aydın, arıcılıktan sağladığı kazancı çocuklarının geleceği için kullanmak istediğini vurguladı. Aydın, “Ben bir 10 yıl yaparım, çocuklarımın da bunu devam ettirmesini istiyorum. Her konuda hem ana arı hem bal üretimi, organik bal her konuda çocuklarıma bunu bir meslek olarak öğretmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Arılar kendini katlayabiliyor lakin kovanlar kendiliğinden artmıyor”

Erdemli’deki arı yetiştiricisi kadınları cesaretlendirme noktasında önemli çabalar gösteren Yıldız Zeynep Mavi, 20 yıldır sektörün içerisinde hem araştırma hem de üretim aşamalarında çalışma yürüttüğünü söyledi. Üretim girdi ve bakım maliyetlerinin üreticinin belini büktüğünü belirten Mavi, “Maliyetlerinin artması insanları alternatif meslek arayışına veya yan gelir sağlamak üzere farklı mesleklere yönlendirdi. Bazı sezonlar istediğimiz verimi yakalayamıyoruz. 3 ton bal beklerken, 500600 kilo bal anca alabiliyoruz. Kötü geçirdiğimiz sezonların ardından maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız oluyor. En büyük girdimiz kovan olarak karşımıza çıkıyor. Arılar kendini katlayabiliyor, koloni adetini artırabiliyoruz. Lakin kovanlar kendiliğinden artmıyor. Mesela 45 yıl önce bir sıfır kovan, langostrot tipi modern bir kovan 90100 lira civarındayken, son iki yılda bu kovanın maliyeti 250300 liraya kadar vardı” dedi.

