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Büyükşehir Belediyesi, üreticiden aldığı 10 ton kuş üzümünü 200 bin çocuğa dağıtacak

İHA

Büyükşehir Belediyesi, üreticiden aldığı 10 ton kuş üzümünü 200 bin çocuğa dağıtacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde çocukların evlerine ulaştırmaya devam ettiği toplam 1,5 milyon kutu sütün yanına Gülnar kuş üzümü de eklendi. Büyükşehir Belediyesi, Gülnarlı üreticilerden aldığı 10 bin kilogram kuş üzümünü 50 gramlık paketler halinde çocuklara ulaştırıyor. Geçen hafta sonu 23 mahallede gerçekleştirilen dağıtımlar ilerleyen günlerde de sürdürülecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin iş birliğiyle Gülnarlı üreticilerden 10 bin kilogram kuş üzümü alındı. 50 gramlık paketler haline getirilen kuş üzümleri, salgın sürecinde çocukların evlerine ulaştırılan okul sütleriyle birlikte dağıtıma çıktı. Geçen hafta sonu 3 ilçenin 23 mahallesinde çocukların kapısını çalan ekipler, ilerleyen günlerde de dağıtımları sürdürecek.

Süt dağıtımı bu sene 1,5 milyon pakete yükseldi
‘Süt Senin Gurur Mersin’in’ projesi kapsamında geçen yıl eğitimöğretim döneminde çocuklara ulaştırılan 1,2 milyon kutu okul sütünün sayısı bu sene 1,5 milyona yükseldi. Salgın sürecinde eğitime uzaktan devam eden çocuklar için her ev bir okula dönüştü. Büyükşehir, okul sütlerini salgın sürecinde çocukların evlerine ulaştırmaya başladı. Dağıtılan sütlere bir de Gülnar kuş üzümü paketleri eklendi.

İlk etapta 2 gün içinde 23 mahallede dağıtımlar gerçekleşti
Büyükşehir Belediyesi, Gülnarlı üreticilerden S.S. Gülnar Çukurasma, Tozkovan, Üçoluk Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin katkısıyla 10 bin kilogram kuş üzümü satın aldı. 50 gramlık paketler haline getirilen kuş üzümlerinin dağıtımı başladı. Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destek Gülnarlı üreticilere de nefes aldırdı. Yaklaşık 200 bin çocuğa ulaştırılacak kuş üzümleri ilk etapta Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçelerindeki toplam 23 mahalledeki binlerce çocuğa ulaştı. Ekipler kapıları tek tek çalarak çocuklara süt ve kuş üzümü paketlerini teslim etti.

“200 mililitrelik sütlerimizi çocuklarımıza dağıtıyoruz”
Sosyal Hizmetler Dairesinde çalışan Gıda Mühendisi Bilge Küçükkubaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in Süt Senin Gurur Mersin’in projesi kapsamında, çocukların süt ihtiyacını karşılamak ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla okulların kapalı olduğu dönemlerde evlere süt dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. 1,5 milyon süt dağıtmayı hedefliyoruz. 200 mililitrelik sütlerimizi çocuklarımıza dağıtıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğu için bütün çocuklarımızı evde bulma imkanımız oluyor ve daha fazla çocuğa ulaşıyoruz” diye konuştu.

“Amaç üreticiye katkı sağlamak”
Gülnarlı üreticilerden alınan kuş üzümüne de değinen Küçükkubaş, “Bunun amacı üreticilerimize katkı sağlamak. Gülnarlı üreticilerden kooperatifler aracılığıyla aldığımız 10 bin kilogram kuş üzümünü 50 gramlık paketler halinde çocuklarımıza sütün yanında dağıtıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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