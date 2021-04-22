Mersin'de 23 Nisan çevrimiçi etkinlikle kutlanacak

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar neticesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmadan, başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere kutlanacağı bildirildi.

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük başkanlığında, İçişleri Bakanlığının "23 Nisan 2021 Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgenin uygulanmasına yönelik konuları görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan 2021 Cuma gününün de bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesi gerektiği ve 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

Gerçekleştirilecek kutlamalarla ilgili bilgi verilen toplantıda, "Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecektir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaktır" denildi.

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