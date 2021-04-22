Mersin'de sağlık çalışanları, çocuklarla birlikte 23 Nisan klibi hazırladı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları bir kliple kutladı.

Hastanede tedavi gören çocuklar ile sağlık çalışanlarının rol aldığı klip, hastanenin sosyal medya hesaplarından, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hastanemizde tedavi gören çocuklarımızla bir video klip hazırladık. Aktivite odalarında kuş yuvalarını boyayan çocuklarımız, hastanemizin bahçesinde yuvaları kuşlarla buluşturdular. Sosyal mesafe, maske ve temas kuralları çerçevesinde yapılan kutlamada, pandemi sürecindeki tüm özlemlerimizi eğlenerek giderdik" notuyla paylaşıldı.

Sağlık çalışanlarının Covid19 ile verdikleri mücadele sürecini öne çıkaran klipte, "Aslında biraz yorulduk. Belki de biraz sıkıldık. Sanırım biraz da özledik. Adettendir, koltuğu onlara vermek istedik, temastan kaçındık. Sarılıp 'nice bayramlara diyelim' dedik, sosyal mesafeye takıldık. Tam 'gel bir öpeyim' diyecekken, maskeyi hatırladık. Olsun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Klipte, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları ile onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar rol alırken, klibin koordinatörlüğünü Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Arife Ünüvar, senaryo ve görüntü yönetmenliğini ise sağlık personeli Cem Gökşen yaptı.

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