Yenişehir Belediyesi robotik kodlama takımından büyük başarı

Bilim Kahramanları Derneği tarafından “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” ismiyle düzenlenen FIRST LEGO League Explore Programı 7. Sezon Çevrimiçi Festivallerinde, The Lego Of King Yenişehir robotik kodlama takımı ‘Kaşifler Bir Arada Ödülü’ kazandı. Dünyanın en yaygın bilim programlarından biri olan festivalde ödül alan minikler mutluluklarını Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile paylaştı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20202021 sezon teması “PLAYMAKERS: Oyun Kurucular” olan programda minik bilim kahramanı çocuklar, farklı alanlarda hangi aktiviteler yapabileceklerini, oyunlar ile aktivitelerin daha eğlenceli ve herkes için erişilebilir olmasını nasıl sağlayacaklarını keşfederek, çözüm önerileri tasarladılar. Kısa süre önce Yenişehir Belediyesi Akademide kurulan robotik kodlama atölyesinde eğitim alan The Lego Of King Yenişehir robotik kodlama takımı, pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen festivale katıldı. Herkes için erişilebilir ve eğlenceli bir oyun alanı tasarlayan minikler, ‘Kaşifler Bir Arada Ödülü’nün sahibi oldu.



“Çocuklarımızla gurur duyuyoruz”

The Lego Of King Yenişehir robotik kodlama takımının tasarımını hayata geçirmek istediklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. The Lego Of King Yenişehir robotik kodlama takımımızın büyük bir başarıya imza atarak, 300 takım arasında böyle bir ödüle layık görülmesi bizim için çok büyük bir mutluluk. Bugün çocuklarımızı ağırladık, hepsi pırıl pırıl ve çok heyecanlı, aldıkları sonuçtan da çok mutlular. Hayal dünyalarını ve kurgularını legolarla tasarladılar ve yaşama yansıttılar. Onların bu tasarımını belki de kullanabiliriz. Bu konuda çalışacağız” dedi.



“Bu çocuklar geleceğin bilim insanları olacak”

Türkiye’de bir ilke imza atarak, Erken Çocukluk Eğitimi Projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi olarak çocuğumuz daha doğmadan annebaba eğitiminden başlayıp, 03 yaş Erken Çocukluk Eğitimi, ki bu anne babayı eğittiğimiz bir süreç; Bebek Kütüphanesi, 06 yaş Gelişimsel Değerlendirme Uygulamaları ve kısa sürede hayata geçireceğimiz 36 Beceri Temelli Eğitim Merkezi ile çocuklarımıza destek veriyoruz. Bu projeyi Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirmemiz ve şu anda da ülke gündemine mal etmiş olmamız çok kıymetli bir iş. Yenişehir’de yaptığımız bu çalışmaların sonuçlarını belki 1520 sene sonra göreceğiz. Ayrıca bu proje ile ilgili uluslararası bir toplantıya davet edilmemiz bizim onur madalyamız. Böyle bir konuda yol gösterici olma özelliğini taşımamız çok kıymetli. Çocuklarımızı doğru eğitmeliyiz. ‘Her Aile Bir Okuldur’ sloganımızın çok büyük bir karşılığı var. Anne ve baba iyi bir eğitmen olursa çocuk da iyi bir birey olur. Dolayısıyla bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Kurduğumuz Bebek Kütüphanesinde çocukların yaş guruplarına kitaplar veriyoruz. Ekonomik seviyesi düşük bir bölgede yaşayan çocuklarımızın 15 milyon, orta seviyede yaşayan çocuklarımızın 30 milyon ve varsıl bir ailenin çocuğunun ise 45 milyon seviyesinde kelime kullandığı bilim insanları tarafından değerlendiriliyor. Bizim amacımız; aradaki o makası kapatmak, herkesin 45 milyon kelime ortalamasını yakalamasını sağlamak. Ben inanıyorum ki, o çocuklar yaşamında daha başarılı olacak. Bu çocuklarımızı da takip edeceğiz ve onlar çok özel yerlerde olacaklar. Bu çocuklar geleceğin bilim insanları olacak” ifadelerini kullandı.



FIRST LEGO League Explore hakkında

Çocukların günlük hayatta karşılarına çıkabilecek sorunlara karşı araştırma, hayal gücü ile eleştirel düşünme becerilerini geliştiren ve tüm dünyada teorik bilginin yenilikçi buluşlara dönüştürüldüğü kapsamlı STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) programlarından birisi olan FIRST LEGO League Explore, 610 yaş arası çocuklara yönelik olarak gerçekleşiyor. 2021 yılında 100’ü aşkın ülkede 163 binden fazla çocuğu STEM çalışmalarıyla buluşturan FIRST LEGO League Explore, Türkiye’de Bilim Kahramanları Derneği tarafından “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” adı altında gönüllüler ve yerel ortaklık desteği veren kurumların katkısıyla 2014 yılından beri düzenleniyor.

