Nazım Hikmet ve Ahmet Arif Yenişehir’de anıldı

Yenişehir Belediyesi, usta şairler Nazım Hükmet Ran ve Ahmet Arif’i, türküler ve şiirlerle andı. Anma etkinliğinde, halk müziğinin usta ismi İsmail Hakkı Demircioğlu ile sanat camiasında ‘Kaptan’ olarak anılan Sabri Ejder Öziç ve konuk sanatçı Ali Diyaroğlu, usta şairlerin anasına türküler ve şiirler seslendirdiler.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Nazım Hikmet Ran ve Ahmet Arif’in ölüm yıl dönümleri nedeniyle anma etkinliği düzenledi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonunda düzenlenen etkinliğe, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda seyirci katıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in de yer aldığı etkinlik, belediyenin sosyal medya hesaplarından ve Yenişehirtv üzerinden canlı olarak yayınlandı.



“Eser bırakan sanatçılar yaşamaya devam ediyorlar”

Anma etkinliğine katılan sanatçılara teşekkür eden Başkan Özyiğit, “Bugün Türk şiirinin iki büyük üstadı, gerçekçi ve toplumcu şairleri Nazım Hikmet’i ve Ahmet Arif’i şiirlerle türkülerle halkımızla buluşturduk. Hasan Hüseyin Korkmazgil 1977’de yayınladığı Haziran’da Ölmek Zor şiir kitabını Orhan Kemal’e ve Nazım Hikmet’e atfetmişti. Onlara Ahmet Arif de 2 Haziran 1991’de eklendi. Daha dün de Hasan Saltık’ı kaybettik. Kalan Müzik’in Hasan Saltık paylaşımı vardı, orada diyor ki, ‘Hasan Saltık yaşadı’. Evet, üreten insanlar, eser bırakanlar, sanatçılar aslında ölmüyor yaşıyor, yaşamaya devam ediyorlar. Her zaman olduğu gibi onlar bugün de şiirleri ve eserleri ile yaşamaya devam edecekler. Şiirli konserimiz için davetimiz üzerine Mersin’e gelen çok kıymetli İsmail Hakkı Demircioğlu ve ‘Kaptan’ Sabri Ejder Öziç’e çok teşekkür ederim. Kıymetli hocamız Ali Diyaroğlu’na da teşekkür ediyorum” dedi.

Demircioğlu ve Öziç de anma etkinliğini düzenlenmesinden dolayı Özyiğit’e teşekkür ettiler.

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