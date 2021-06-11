Başkan Yılmaz, yeniden ÇBB'nin encümen üyeliğine seçildi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çukurova Belediyeler Birliğinin (ÇBB) 2021 yılı olağan toplantısında yeniden encümen üyesi seçildi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’deki büyükşehir, il ve ilçe belediyelerin bağlı olduğu Çukurova Belediyeler Birliğinin olağan toplantısı, Adana’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara tekrar birlik başkanı seçilirken, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da birliğin yeniden encümen üyesi oldu. Toplantıda ayrıca başkan vekillikleri ile meclis katip üyeleri, plan ve bütçe, denetim, eğitim araştırma komisyonu üyelerinin seçimi de yapıldı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, birlik başkanlığına tekrar seçilen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı tebrik ederek, ÇBB'nin encümeninde yeniden görev almaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Bölgemizi kalkındıracak güç ve iradedeyiz"

Ülkenin geleceği için bölgenin tüm dinamiklerinin ortak bir payda etrafında bütünleşmesinin önemine değinen Başkan Yılmaz, "Çukurova Belediyeler Birliği, üye belediyelerin görüş alışverişi yapması ve belediyelerin birbirine destek olması açısından büyük bir öneme sahip. Bölgemize ekonomik ve sosyal alanda inovatif ve kapsayıcı yaklaşım getirecek projelerle ilgili her türlü işbirliğine devam edeceğiz. Bilgi ve deneyim geliştirici çalışmalarda aktif rol almaktan onur duyuyoruz. Bu birliği, siyaset üstü bir birliktelik olarak konumlandırıyor ve iş birliği yaparak çalışmaya devam ettiğimiz sürece çok iyi işler başararak, bölgemize önemli katkılar koyabileceğimizi düşünüyoruz. Olağan toplantının, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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