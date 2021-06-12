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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'33 Kadın' belgeselinde yer alan kadınlar Model Fabrikayı gezdi

İHA

'33 Kadın' belgeselinde yer alan kadınlar Model Fabrikayı gezdi

– '33 Kadın' belgeseline konu olan Mersin'in başarılı iş kadınları, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini gezerek, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ile bir araya geldiler.
33 Kadın Belgeseli Proje Yapımcısı Gazeteci Ufuk Cavlı ve Projenin Türkiye Koordinatörleri Ayla Harp, Sezen Şen, Zeynep Akçay, Bilge Gürbüz Saydan, Sultan Yeray Aydoğan ve Nazife Bilgin Hazar’dan oluşan ekip, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
İş kadınlarının toplumda daha fazla öne çıkması için yapılan çalışmaları desteklediklerini belirten MTOSB Başkanı Tekli, "Mersin iş kadınlarımızın azimle ve kararlılıkla yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyorum. Mersin, birçok çalışkan ve başarılı kadın girişimciye sahip bir kent. MTOSB içerisinde de üreten kadınlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu da kentimiz için büyük bir şanstır. Gazeteci Ufuk Cavlı tarafından yapılan 33 kadının hayatını konu alan ‘33 Kadın’ belgeseli yayınlandığı günden itibaren birçok genç ve kadın girişimcilerimize ışık tutacağına inanıyorum. Bu tarz projelerin her zaman desteklenmesi gerekiyor. Hayatını belgesele konu olarak ölümsüzleştirmeyi başaran kadınlarımızı tebrik ediyorum. Bu projede emeği geçenleri de ayrıca tebrik ediyorum" dedi.
25 Haziran'da Mersin’de bir otelde galası yapılacak ‘33 Kadın’ belgeselinin davetiyesinin verildiği programın ardından belgeselin koordinatörleri tarafından Başkan Tekli'ye projeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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