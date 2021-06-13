Mersin'de geleceğin tenisçileri yetişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) içerisinde yer alan tenis branşındaki sporcuların, antrenmanlarına antrenörleri eşliğinde devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1014 yaş aralığında tenis branşındaki lisanslı 20 sporcusu, antrenmanlarını Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompeksinde yer alan tenis kortlarında yapıyor. Haftanın 5 günü 3 saat yoğun olarak antrenman yapan oyuncuların Büyükşehir Belediyesinin tüm olanaklarından yararlanması sağlanıyor. Macit Özcan Spor Kompleksi içinde 5 adet toprak kort ve 1 kondisyon salonu yer alıyor. Toprak kortların yanı sıra sporcuların her zemin çeşidine alışabilmesi için de beton kort yapılması planlanıyor. Sporcuların arasında daha önce Mersin il birinciliği gibi önemli başarılar elde etmiş performans oyuncuları da yer alıyor.

“Sporcularımız Büyükşehir Belediyesi GSK lisansı altında turnuvalara katılıyorlar”

Büyükşehir Belediyesi GSK tenis başantrenörü Umur Serin, 1014 yaş aralığındaki 20 sporcu ile bire bir ilgilendiklerini ve yoğun bir şekilde antrenmanlara devam ettiklerini ifade ederek, “20 sporcumuzdan 10’u performans anlamında turnuvalara katılıyor. Antrenmanlarımız haftanın 6 günü iki saat tenis, bir saat kondisyon olmak üzere gerçekleştiriliyor. Şu anda 5 adet toprak kortumuz var. Bir de ‘Kır Çiçeği’ projesinin bulunduğu yurdun altında 1 salonumuz var, kondisyon antrenmanlarımızı orada gerçekleştiriyoruz. Sporcularımız Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü lisansı altında turnuvalara katılıyorlar, ilimizi ve belediyemizi temsil ediyorlar. Şu anda kulüp bünyesinde üç antrenörümüz var" dedi.

Kulüp bünyesine beton kortlar kazandırılacak

Serin, tenis branşındaki hedeflerinin öncelikle milli takıma ardından uluslararası platformlara sporcu kazandırabilmek olduğunu kaydetti. Başkan Vahap Seçer’in tenis branşına da çok önem verdiğini vurgulayan Serin, “Vahap Başkanımız da haftada bir gün tenis oynuyor. Kendisinin çok değer verdiğini biliyoruz bu spora. Umarım yeni yapılacak kortlarımızla daha başarılı bir branş haline geliriz. Yeni bir proje var, beton kortlar yapılması planlanıyor. Dünyada en çok beton zemin kullanılıyor. Biz Mersin ilinde sadece toprakla yetinebiliyorduk. Bu imkanı da bize sağlayan başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Hocalarımla beraber büyük işler başaracağıma inanıyorum”

7 yıldır tenis oynadığını söyleyen GSK’nın lisanslı sporcularından Şimal Sultan Çetrez ise “Bir yıldır bu kulüpteyim. Hocalarımla beraber büyük işler başaracağıma inanıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesini temsilen il birincisi oldum. Şu an ilk olarak milli takım seçmelerine girmek istiyorum" diye konuştu.

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