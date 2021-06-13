Mersin'de kısıtlamanın sessizliği nal sesleriyle bozuldu

Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü kentin göbeğinde başıboş dolaşan iki at ilginç görüntüler oluşturdu.
Covid19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü Mersin sokaklarındaki sessizlik nal sesleriyle bozuldu. Atları başıboş halde cadde ve sokaklarda dolaşırken gören vatandaşlar ise cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyalarında paylaştı. Merkez Yenişehir ilçesinde kimi zaman ana cadde üzerinde hipodromu andıran görüntüleriyle yarış halinde görüntülenen, kimi zaman da ara sokaklarda başıboş halde dolaşırken kaydedilen atların görüntüsü sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bağlı bulundukları ipin çözülmesiyle kaçtıkları düşünülen biri kahverengi, diğeri beyaz renkte olan atların seyyar satıcılara ait olduğu sanılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.