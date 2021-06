Mezitli Belediyesinin ‘Benim Dünyam’ adlı kısa filmi İngiltere’de yarışıyor

Mezitli Belediyesince hazırlanan ve otizmli gençlerin ve ailelerinin yaşamlarının konu edildiği, ‘Benim Dünyam’ adlı kısa film, İngiltere’nin saygın yarışmalarından ‘FirstTime Filmmaker Online Sessions’ film festivalinde yarışıyor. Elemeleri tam puanla geçen ‘Benim Dünyam’, 21 Haziran tarihinde yapılacak değerlendirme ile şampiyonluk için yarışan filmler arasında yer alacak.

Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin seslerinin daha fazla duyulabilmesi adına farklı çalışmalar yaptıkları bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, otizmli bireylerin ve ailelerinin seslerini duyurabilmek için kısa bir film hazırladıklarını ifade etti.

“Otizmlilerin sesi duyulsun diye festivallere katılıyoruz”

Mersin’de 6 yıl önce down sendromlulara dikkat çekmek amacıyla ‘Down Kafe’yi hizmete sunduklarını ve Türkiye’de birçok belediyenin Mezitli’deki bu projeyi örnek olarak aldıklarına dikkat çeken Başkan Tarhan, otizmle ilgili farkındalık oluşturmak için bir dizi çalışma ve projeyi hayata geçirmek üzere yola çıktıklarını belirterek, “Bu konuda toplumsal duyarlılığa dikkat çekmek için çalışmalara başladık. Bu çalışmanın ilki, yapımcılığını üstlendiğimiz ‘Benim Dünyam’ isimli kısa film. Yarınlarda Türkiye’nin değişik noktalarında, uluslararası platformlarda da bu filmin tanıtımı için elimizden gelen her türlü çabayı, desteği göstereceğiz” dedi.

“Mersin’de 2 bin 500 otizmli birey var”

Filmin yakaladığı başarıdan dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak yeni projeler için kolları sıvadıklarını belirten Tarhan, “Ayrıca otizmli çocuklarımız için bir park ve yaşam alanı yapacağız. İçerisinde çocuklarımızın spor ve eğitim çalışmaları yapacakları bir mekan olmasını istiyoruz. Mersin’de yaklaşık 2 bin 500 otizmli olduğu söyleniyor ki, bu az bir rakam değil. Otizme ilişkin önerilerde bulunmak haddim değil ama bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. Otizmin farkında olmamız için otizmli bir yakınımızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenmede otizmli bireylere karşı anlayışlı olmamız ve onları ayırmadan yanlarında durmamız çok önemli. Otizm, toplumun her kesimini ilgilendiriyor, çünkü otizmliler toplumun en özel üyeleri. Otizm onların seçimi değil. Onların bir tek gereksinimleri var; o da bizim onları kabullenmemiz” diye konuştu.

‘Benim Dünyam’ adlı kısa film, Jülide Güzel’in özel gereksinimli oğlu Mert ile birlikte verdiği mücadeleye anlatıyor.

