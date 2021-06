Seçer, Anamur ve Bozyazı'da vatandaşlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "İstiyoruz ki, kenti sokaktan yönetelim, sokakta sorunları görelim" "Ben tarafım, halkın tarafıyım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer, hizmetlerde partili partisiz ayrımı yapmadıklarını belirterek, "Halkın içinde kenti yönetmek, halkı dinleyerek onların sorunlarını çözmek doğru ve daha akılcı bir yöntem” dedi.

Seçer, Aydıncık’ın ardından ziyaretlerine Anamur ve Bozyazı ile devam etti. Anamur ve Bozyazı’da vatandaşlarla bir araya gelen, onların taleplerini alıp, sıkıntılarını dinleyen Seçer, toplumun refah düzeyini artırmak, daha mutlu, gülen bir toplum oluşturmak için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Anamur ziyaretine ilk olarak Şehit Atanur Bal Pazar Yerinde esnafı ziyaret ederek başlayan Seçer, pazarda esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu’nu da iş yerinde ziyaret eden Seçer, ardından Anamur MESKİ Hizmet Binasında zoom üzerinden gerçekleştirilen imza töreni ile MESKİ’nin Water Europe’a (WE) üyeliğini resmi olarak gerçekleştirdi. Seçer, üyeliğe ilişkin ortak deklarasyonu imzaladı. Seçer, son olarak Anamur Kaymakamı Aydın Memük’ü ziyaret etti.

Ziyaretler Bozyazı’da devam etti

Sonrasında Bozyazı’ya geçen Başkan Seçer, Bozyazı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezini, Bozyazı Kaymakam Vekili ve Mersin Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz’ı ziyaret etti. Seçer, sonrasında Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile bir araya geldi. Seçer, Bozyazı Halini ve Bozyazı Sanayisini de gezip, incelemelerde bulundu.

“İşimiz insana hizmet, halkımıza hizmet, insanlığa hizmet”

Başkan Seçer, Anamur ziyaretinde yaptığı değerlendirmelerde enerji dolu olmaları gerektiğini, halka, sokağa çıktıkları zaman da o enerjiyi yansıtmalarının zorunlu olduğunu ifade ederek, “Bizim işimiz insana hizmettir, halkımıza hizmettir, insanlığa hizmettir. Belediye bir ticarethane değildir. Belediye başkanı tüccar değildir. Belediye bir kamu kurumudur. Belediye bir kamu alanıdır. Belediye başkanı bir kamu görevlisidir. Halkı için çalışır, şehri için çalışır, ülkesi için çalışır, insanlık için çalışır. Bu kaideler içinde görevimizi yapmaya devam edeceğiz, yapıyoruz. İyi de işler yapıyoruz. Çok daha iyi işler yapacağız. 24 saat gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu mücadelede ülkemizi, halkımızı, şehrimizi daha iyi noktalarda görmek, halkımızın yüzünü güldürebilmek için daha çok çalışacağız” diye konuştu.

Her alanda çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Seçer, tarımsal üretime ve kadınların istihdamına destek vermek için geçtiğimiz günlerde açılışını yaptıkları Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisini anlattı. Seçer, “Hepimizi kurtaracak olan üretim ve insanlarımıza iş, aş alanları sağlamak. Tarımsal destekleri önemsiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Anamur’da da 71 yetiştiricimiz bizden petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesinden oluşan bir alet ekipman paketi desteği almış. Bu insanlarla karşılaştığım zaman o teşekkürleri ederken bana, o gözlerindeki pırıltıları görmek isterim. Geçtiğimiz yıl tarım destekleri kapsamında sulama borusu desteğimiz olmuştu. Bu yıl da bu desteğimiz devam ediyor. Fide, fidan destekleri yapıyoruz. Geçen, 26 mahallemize bin 750 adet avokado fidanı dağıtmışız 125 üreticimize. Yine 5 mahallemizde, 5 ayrı üreticimize, 'Haydi gelin köyümüze destek verelim projesi' ile destek vermişiz. Yine zeytin fidanı dağıtımı, 110 üreticimize 4 bin 676 adet destekte bulunmuşuz. Tespit ettiğimiz üreticilerimize bu konuda desteklerini vereceğiz ve üretimin artması için her türlü gayret içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Partili, partisiz ayrımı yapmadan hizmet yaptıklarını vurgulayan Seçer, “Biz insanları, ülkemizi birleştirmeye, bütünleştirmeye, kucaklamaya geldik. Ayrıştırmaya gelmedik. Hizmetler onun en büyük örneği” şeklinde konuştu. Sosyal hizmetler konusunda hayata geçirdikleri projeleri tek tek anlatan ve pandemi sürecinde özellikle yoğunlaştırdıkları çalışmaları aktaran Seçer, “13 ilçenin ortaklaştığı sorunlarda çözüm de 13 ilçe için yapılıyor” dedi.

Anamur’un, katma değeri yüksek ürünler yetiştirilen bir ilçe olduğundan söz eden Seçer, hal projesinin hazır olduğunu ancak Milli Emlak'tan tahsis alamadıklarını ifade etti.

“Kredi tahsisi olur olmaz da Otluca Projesini yerine getireceğiz”

Önemli yatırımlardan birinin de su olduğunu kaydeden Seçer, Otluca Projesini anlattı. Seçer, İller Bankasında kredi çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, “Bir uluslararası kredi bulduk. Bizim için uygun. İşlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Tamamlanır tamamlanmaz, nasıl halin tahsisini alır almaz ihaleye çıkacağız ve hali yapacağız, orada da inşallah kredi tahsisi olur olmaz Otluca Projesini yerine getireceğiz" diye konuştu.

“Biz istiyoruz ki kenti sokaktan yönetelim”

Seçer, Bozyazı ilçesinde yaptığı değerlendirmelerde, 2 gündür bölgeyi gezdiklerini belirterek şöyle konuştu; "Biz istiyoruz ki, kenti sokaktan yönetelim, sokakta sorunları görelim, caddelere inelim, halkın içinde kenti yönetmek, halkı dinleyerek onların sorunlarını çözmek doğru bir yöntem, daha akılcı bir yöntem. Pandemiye kadar da bunu sürdürdük. İlk günlerin yoğunluğuna rağmen daha çok halkın içerisinde, sokaklarda, caddelerde ziyaretler yaparak, köyleri, kent merkezlerini, sorunları yerinde görüp çözüm yollarını üretmeye gayret ettik. Şimdi tekrar pandemi dolayısıyla kesintiye uğrayan bu tarz çalışmalarımızı normalleşme ile beraber başlatıyoruz. Aydıncık, Bozyazı, Anamur. Bu hat önemli Mersin için. Tarım bölgesi, turizm bölgesi. Yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında fark olan bir bölge. Üreten, çalışan, kazanan bir bölge. Buranın halkı her şeyi hak ediyor.”

“3 milyar lira olan borç 2 milyara düştü”

2 yılı devirdiklerini ve bu süre zarfında da iyi işler yaptıklarını kaydeden Seçer, “Çünkü çalışıyoruz, çünkü kente hâkimiz, kenti tanıyoruz, kenti biliyoruz, belediyeyi bir disiplin altına aldık. Önemli bir mali sorunla karşılaştık, yeterli insan kaynağımız yoktu. Çok sayıda çalışanımız var ama kalifiye eleman sayımızda sıkıntı vardı. Bizim göreve geldiğimizde MESKİ’nin, Mersin Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşlarının 3 milyar lira olan borcu şu anda 2 milyara düştü” dedi.

“Ben tarafım. Ben halkın tarafıyım”

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinde hiçbir şekilde ayrım yapılmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Belediye başkanı tüccar değildir. Belediye başkanı halka hizmet eden siyasi bir kimliktir. Belediyeler ticarethane değildir, kamu kurumudur. Vatandaşların lehine hizmet yapar. Ben tarafım, ben belediye başkanıyım. Ben halkın tarafıyım. Halk CHP’li olan değildir, benim için halk bütün, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi bölgeden, hangi meşrepten olursa olsun halk odur. Ayrım gayrım, bunu reddediyoruz. Siyasal, bölgesel, mezhepsel ayrımcılık yapanları her zaman kınadık ve kınamaya devam ediyoruz. Şiddetle Türkiye’de ayrımcılığın, bölücülüğün karşısındayız ama biz yerel iktidara geldik, aynı hataya bizler düşemeyiz, bizler ayrımcılık yapamayız, bizler Türkiye’yi buluşturmaya, birleştirmeye geldik.”

“Bölgenin çöplerinin bertaraf edileceği bir tesis kurmak üzereyiz”

Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Mut’ta vahşi depolamayı ortadan kaldırdıklarını hatırlatan Seçer, “Şimdi bu bölgede bir noktada bütün bu bölgenin çöplerinin son teknoloji, bilimsel yöntemlerle bertaraf edileceği bir tesis kurmak üzereyiz. Yurtdışı kredi arayışımız sürüyor. Krediyi bulduk. Şu anda işlemler safhasındayız. Aynı kaynaktan hem buranın evsel atık, katı atık düzenli depolama tesisini hem de Anamur Otluca, Sugözü içme suyu projesinin kaynağını alacağız, yani finansman kaynağımız o banka, yurtdışı bankası. Bu bölgede Anamur ve Bozyazı’da bu iki önemli tesisi inşallah bizim ilk dönemimizde başlayacağız. En geç 2. dönemimizin başında da bunları hizmetinize sunacağız” diye konuştu.

“Sokaktan belediyecilik yapmak, olayları sokaktan görmek gerekiyor”

Gün sonunda özel programında değerlendirmelerde bulunan Seçer, meclis toplantısından sonra bölgeye geldiğini hatırlattı. Seçer, “Bunlar tabi ki güzel temaslar, güzel birliktelikler. Zira sokaktan belediyecilik yapmak gerekiyor, olayları sokaktan görmek gerekiyor. Halkın tarafından, halkın yönünden bazı olayları değerlendirmek gerekiyor. Zaten bugüne kadar bu tarzda bir belediyecilik yapıyorduk. Pandemi bazı dönemlerde bu çalışma tarzımızı, şeklimizi engelledi. Zaman zaman tedbirlerden dolayı çok rahat sokağa çıkamadık” ifadelerini kullandı.

