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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızkalesi Halk Plajı ‘Mavi Bayrak’ aldı

İHA

Kızkalesi Halk Plajı ‘Mavi Bayrak’ aldı

Mersin’de yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Kızkalesi Halk Plajında bu yıl da ‘Mavi Bayrak’ dalgalanmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından Kızkalesi Halk Plajında mavi bayrak için gerekli 33 kriter başarıyla yerine getirildi. Mavi bayrak teslim alınarak göndere çekildi.
Titiz çalışmalar sonucunda plajda mavi bayrağı dalgalandıran Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in bütün plajlarına mavi bayrak kazandırmak amacıyla çalışmalarına hızla devam ediyor.

Mavi bayrak sayısı 3’e yükseldi
Mavi Bayrak yerel sorumluları ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Dr. Zafer Kuşatan ile Pelin Teymur tarafından Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız’a teslim edilen Mavi Bayrak, alkışlar eşliğinde göndere çekildi. Susanoğlu Halk Plajındaki 2 mavi bayrak ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mavi bayraklı plaj sayısı 3’e yükseldi.

Tuvalet, duş ve soyunma kabinlerinin sayısı artırıldı
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kızkalesi, Susanoğu, Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında dört dörtlük hazırlık yapan ekipler, misafirlerini ağırlamaya başladı. Sosyal mesafeli adalar oluşturularak yerleştirilen şezlonglar, sayısı artırılan duş, tuvalet ve soyunma kabinleriyle vatandaşlara rahat bir ortam sunuluyor. Hijyen rutinleri sıklaştırılan sahiller de şezlonglar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Öte yandan, engelli rampası ile özel gereksinimli bireyler rahatlıkla denize girebiliyor. Kızkalesi, Susanoğlu ve Yemişkumu plajlarında yer alan engelli rampalarının uygun bulunan diğer plajlara da yerleştirilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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