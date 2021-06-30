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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASKF'DEN Başkan Gültak'a teşekkür plaketi

İHA

ASKF'DEN Başkan Gültak'a teşekkür plaketi

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'a, amatör spora verdiği destekler dolayısıyla plaketle teşekkür etti.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırladı. Ertaş ve beraberindeki heyetin sorun, talep ve önerilerini dinleyip notlarını alan Başkan Gültak, kısa sürede çözüm üretip destek olacakları sözünü verdi.

"Gültak'ın destekleri amatör spora can suyu oldu"
Yakın tarihte gerçekleşen seçimle güven tazeleyen ASKF Başkanı Ertaş, sporcu dostu bir belediye başkanını ziyaret ettiklerinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Başkan Gültak'ın amatör spora katkısının artarak devam ettiğine vurgu yaptı. Ertaş, "Biz ASKF olarak başkanımızın amatör spora katkılarının bilincindeyiz. Pandemiden dolayı kulüplerimiz büyük sıkıntı yaşamıştı. Başkan Gültak'ın yaptığı maddi yardımlar kulüplerimize can suyu oldu. Gerek tesis gerek ulaşım gerekse nakdi yardım konularında ciddi katkılar sundu ve amatör sporların yanında oldu. Buna sadece futbol olarak bakılmamalıdır. Bizler 59 branşın temsilcisiyiz. Başkan bu konuda çok duyarlıdır. Kendisi de yıllarca amatör sporla ilgilenmiştir. Dolayısıyla amatör sporların sorunlarını çok yakından biliyor. Bu, bizler için avantajdır. Biz sıkıntılarımızı dile getirdik. Bunlara kısa sürede çözüm bulunacağına inanıyoruz. Kendisine de bizleri kabul ettiğinden dolayı şahsım ve federasyonum adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Amatör kulüplerin çoğuna maddi destek sağladık"
Başkan Gültak ise Mithat Ertaş ve yönetimini kazandıkları seçimden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. Gültak, "Mithat Ertaş ve amatör spor temsilcileri yıllardır bu işi hakkıyla yapıyorlar. Tecrübeleri maksimum seviyede. Bundan sonra da en iyi hizmetleri yapacağı konusunda hiçbir şüphemiz yok. Eski bir amatör futbolcu, basketbolcu ve yüzücü olarak kendini iyi hisseden bir belediye başkanıyım. Sporun içinden gelen bir kardeşiniz olarak da seçildiğim günden bu güne kadar amatör kulüplerin çoğuna maddi destek sağladık" diye konuştu.

"Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz"
Kulüplerin en büyük sıkıntılarından birinin de ulaşım sıkıntısı olduğunu belirten Gültak, “Belediye servis araçlarımızı da kulüplerimize tahsis ettik. Ayrıca 3. ligde oynayan takımımıza da özellikle deplasman maçlarında seyircilerin gidebilmesi için de ulaşım desteği sağladık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Spor Toto aracılığı ile şu ana kadar 30 milyon TL'nin üzerinde spor tesislerini de hayata geçirdik. Akdeniz Belediyesi sınırları içinde spor tesisleri açısından büyük bir fakirlik vardı. Bu tesislerle birlikte ilçe canlandı ve artık cazibe merkezi haline geldi. Bu yüzden tüm devlet büyüklerime teşekkür ediyorum. Akdeniz'de uyuşturucu ve terörle mücadele noktasında en önemli kullanılacak argümanlardan birinin spor olduğunun bilincindeyiz. Bundan dolayı da sporun ve sporcunun her daim yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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