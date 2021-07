Seçer: "Müzik belki de kullanabileceğiniz en değerli enstrüman, evrensel bir kavram” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’e Değer Katanlar Kurulunun (MEDEKA) alt kurulları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’e Değer Katanlar Kurulunun (MEDEKA) alt kurulları ile bir araya geldiği toplantıda, "Müzik belki de kullanabileceğiniz en değerli enstrüman, evrensel bir kavram” dedi.

MEDEKA’nın kent belleği, fotoğraf, müzik, plastik sanatlar ve arkeolojiturizm kurulları ile bir araya gelen Seçer, kurulların planladıkları işler hakkında bilgi alarak üyelerle fikir alışverişinde bulundu. Seçer, kurul üyelerinin her birinin kentin değerini artıracak, alanında çok önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Seçer, kurulların önemini, “Mersin’i her alanda layık olduğu yere getirmek için önemli bir fırsat diye düşünüyorum” sözleriyle anlattı.

Müziğin gönül birliği oluşturduğunu kaydeden Seçer, “Müzik belki de kullanabileceğiniz en değerli enstrüman. Evrensel bir kavram müzik. Yaptığı iş de aslında çok evrensel. Yani her renkten insanları bir araya müzik vasıtasıyla getirebiliyorsunuz. Örneğin burada bir topluluk konser verdiğinde Akdeniz ilçesinden de Tarsus'tan da Anamur'dan da kırmızı renkli olan da mavi renkli olan da ya da siyasi görüş farklılıklarına bakılmaksızın insanlar bir arada oturup aynı hazla o dinletiyi dinleyebiliyor, izleyebiliyor. Bu da kentin toplumsal dokusuna önemli bir katkı sağlıyor. Huzuru, barışı, birliği, beraberliği sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“27 ay bizim aslında 127 ayın enerjisi ve çalışmasıyla oluştu”

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürdükleri çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Yapımı devam eden bisiklet yollarının arttığının gözlenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Seçer, “Hakikaten demek ki bir şeyler yapınca bunlar görülüyor. Yönetime geldiğimiz günden bugüne kadar 27 aylık bir süre geçti. Bu 27 ay bizim aslında bir 127 ayın enerjisi ve çalışmasıyla oluştu. Bunu tüm samimiyetimle samimiyetinize sığınarak söylüyorum. Bu konuyu da abartmadan söylemeye çalışıyorum ama bu bir realite. İyi işler yapmaya devam edeceğiz. Evet bisiklet yolları gerçekten arttı. Özel spesifik projeler de çalışıyoruz. Bisiklet Ulaşım Master Planı yapıyoruz. Bunlar çok değerli şeyler. Yani bugüne kadar düşünülmemiş. Peyzaj Master Planı yapıyoruz. Bugüne kadar bunlar düşünülmemiş. Çalakalem, el yordamıyla günü kurtarmak için işler yapmıyoruz” diye konuştu.

Çamlıbel için düzenlenen yarışmanın bittiğini ve uygulama projesinin başlayacağını ifade eden Seçer, 5 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanında nasıl bir çalışma yapıldığının sergileneceğini duyurdu. Seçer, 'VR Mersin' uygulaması ve yeni hayata geçirdikleri TEKSİN’den de detaylı olarak bahsetti.

MEDEKA oluşumunun içinde herkesin kendi alanında çok değerli katkılar sunacağını ifade eden Seçer, kentin tanıtımının önemine dikkat çekti. Seçer, “Sadece MEDEKA belediye destekli organizasyonları değil de genel anlamda Mersin'in sorunlarına çözüm sağlayacak ya da değer katacak konularda tüm enstrümanları kullanmaya zorlamalıdır diye düşünüyorum. Şimdi uzun bir zaman aldı bu tanıtım konusu ama tanıtımı gerçekleştireceğiniz zaman aslında birçok sorunu çözüyorsunuz. Arkeolojide de turizmde de ticarette de refah düzeyinin yükselmesine de. Nereye bakarsanız bakın kültüre, sanata, nereye giderseniz gidin mutlaka tanınmış olmak lazım. Siyasette olduğu gibi. Tanınmamış bir adama kimse oy vermez, tanınmamış bir kente kimse de gelmez” şeklinde konuştu.

“Her etnik yapıya, her inanç grubuna, her renge saygı duyuyorum”

Başkan Seçer, Taş Binayı müze yapmayı düşündüklerini belirterek, Karamancılar Konağı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Mersin’i modern bir kent haline getirmek istediğini ifade eden Seçer, “Ben modern adamım, modern bir Mersin arzu ediyorum. Ben demokrat bir insanım, daha demokratik bir toplum oluşturmaya çalışıyorum. Herkese saygı duyuyorum. Her etnik yapıya, her inanç grubuna, her renge. Ben istiyorum her vatandaşım aynı anlayış içerisinde olsun” dedi.

