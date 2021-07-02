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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soyer: "Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendiriyor"

İHA

Soyer: "Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendiriyor"

İzmir KöyKoop.'un ilk kadın Başkanı Neptün Soyer, Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazar Projesini yakından takip ettiğini belirterek, "Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendirmektedir" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Gazi Çiftliğinin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek Mersinlilere kazandırılması nedeniyle gerçekleştirilen törene katılmak için kentte gelen İzmir KöyKoop.'un ilk kadın Başkanı Neptün Soyer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bir araya geldi. Başkan Tarhan’ın ağabeyi merhum Nedim Tarhan’ın kooperatifçilik alanında yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Soyer, Tarhan’ın 2014 yılında hayata geçirdiği Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı Projesini yakından takip ettiğini söyledi. Soyer, kadın emeğinin değerlendirilmesine verdiği destekler nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.
Kooperatif altında örgütlenen üreticiler olarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu işe gönül vermiş herkese minnet borçlu olduklarına vurgu yapan Soyer, “Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 çiftçiyle birlikte kurduğu Tarım Kredi Kooperatifinin anısını yaşatmak adına Mersin Büyükşehir Belediyemizin yeniden düzenlediği Gazi Çiftliğine geldim. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak bastığı, eserler bıraktığı bir yerden davet alınca koşa koşa geldim. Şirketler Kanunu’nun 5. Maddesi köylerdeki ziraat odalarının memurları, üyeleri ve öğretmenler kooperatifleşmeyi iyi öğrenecek ve köylüye öğretecekler maddesidir. 1920’de Meclis kurulmadan, Cumhuriyet ilan edilmeden bunları söyleyen bir lider, 1936’da kendi çiftliğini yani Tarım Kredi Kooperatifi’ni köylüler ile beraber, ‘Köylü milletin efendisidir’ diyerek kurmuştur. Böylece dünyada kooperatif şirketler kanununu yazmış ve bir kooperatifin birinci ortağı olmuş tek liderdir. O liderin bize bırakmış olduğu bu miras, tarım kredi kooperatiflerinin mirasıdır. Bugün geldiği noktada ben de o meşaleyi gururla taşımak için çok çalışıyorum” dedi.
Kooperatifçilikten söz ederken KöyKoop Kurucusu Nedim Tarhan’ı anmadan geçemeyeceklerinin altını çizen Soyer, “Burada özel bir ismi de anmak istiyorum. Çukurova’nın bir başka özelliği de Nedim Tarhan’ın buralı olmasıdır. Kendisi bu bölgedeki KöyKoop kurucusu ve tarımsal kalkınmanın öncülerindendir. Bir dönem de genel başkanlık yapmıştır. Çünkü onlar Mustafa Kemal Atatürk’ün bize öğretmiş olduğu, gönüllülük, dayanışma, yardımlaşma ışığında bu toprakların bereketinin bayrağını 1960’larda tekrar ayağa kaldırmış insanlardır. Biz de KöyKoop olarak o bayrağı İzmir’de devam ettiriyoruz” diye konuştu.
Başkan Tarhan’ın ağabeyinin izinden giderek Mezitli’de kadınların istihdamına ve üretimlerinin değerlendirilmesine yönelik çok önemli işler başardığını belirten Soyer, "Tarımdaki en önemli konu küçük aile çiftçilerin yani kadın ve erkeğin bir arada ürettiklerinin değerlendirilmesidir. Bu bağlamda değerli Başkanımız Neşet Tarhan, ağabeyi Nedim Tarhan’ın izinden giderek, üretici kadınların emeklerinin değerlendirilmesi amacıyla Mezitli’de kurduğu Kadın Üretici Pazarları çok kıymetli. Çünkü o kadınlar satış yaptıktan sonra evlerine dönerken o küçük çevrede alışveriş yaptıkları bakkala, manifaturacıya katkı sağlıyor. Türkiye’nin çarklarını döndürecek bir ekonomik dayanışmayı da sağlıyor. Bu nedenle Başkan Neşet Tarhan’a abisinin yolundan giderek kadının emeğinin değerlendirilmesine verdiği destekler nedeniyle çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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