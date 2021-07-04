Bu parkta engel yok Mersin'deki Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli çocuklar için havuz, dans evi, survivor parkuru, bocce ve masa tenisi alanları ile atölyeler bulunuyor

Mersin'de Büyükşehir Belediyesince kurulun Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli çocuklar için havuz, dans evi, survivor parkuru, bocce ve masa tenisi alanları ile atölyeler yer alıyor. Çocuklar parkta bir yandan eğleniyor bir yandan da öğreniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinin 'Engelsiz Yaşam Parkı', Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi'nde hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in açılışını yaptığı parkta 165 özel birey, parkurlardan dans evine kadar birçok olanaktan ücretsiz faydalanmaya başladı. Merkezin en önemli hizmetlerinden birini de otizmin başlangıç tanısı olan 'uyaran eksikliği’ni önlemek amacıyla hayata geçirilen ve Türkiye’de belediyeler arasında ilk olan ‘Gelişimsel Oyun Grubu’ projesi oluşturuyor. Özel gereksinimli çocuklar, havanın iyice ısınmasıyla birlikte parktaki havuzda hem serinliyor hem de spor yapıyor. Geniş bir alana yayılan parkın kapalı kısımlarında ‘görüşme odası’, ‘atölye’ ve ‘oyun odası’ yer alıyor. Hemen yan tarafındaki yarı kapalı alana ise bir ‘dans evi’ kuruldu. Özel bireylerin fitness ve dans aktivitelerine katılabileceği dans evi ayrıca profesyonel spor ekipmanlarıyla da donatıldı.

Parkın açık alanında özel bireylerin rahatça kullanabileceği üstü açılıp kapanabilen ‘yüzme havuzu’ yaza hazır hale getirildi. Açık alanda ayrıca ‘bocce sahaları’, ‘survivor parkuru’, ‘çocuk oyun grupları’ ve ‘masa tenisi alanı’ yer alıyor. Geniş bir yeşil alana sahip parkta ebeveynler için de dinlenme alanları ve kamelyalar oluşturuldu.



“Pandemi döneminde 06 yaş gruplarının çoğunda uyaran eksikliği tanısı oluştu”

Uzman psikolog Gizem Göçtü, Türkiye’de belediyeler arasında ilk olan 'Gelişimsel Oyun Grubu Proje' oluşturucusu olarak neden buna ihtiyaç duyduklarını anlattı. Göçtü, “Pandemi döneminde küçük yaş grupları gerçekten çok darbe aldı, çünkü uyaran ihtiyaçlarının olduğu, tam sosyalleşmeleri gereken, temas etmeleri gereken bir sürede biz çocukları evlere kapattık. O yüzden de çoğunda 'uyaran eksikliği' tanısı oluştu” dedi.

Uyaran eksikliğinin nedenlerini anlatan Göçtü, “Uyaran eksikliği tanısı aslında otizm başlangıcı dediğimiz sosyal iletişim eksikliği, dil konuşma geriliği ya da kimse yokmuş gibi, kimseyi duymuyormuş gibi davranma şekli, temastan rahatsız olma, dokunsal hassasiyetleri olma gibi dediğimiz şeyler” diye konuştu.



“Oyun becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz”

Uzman psikolog Merve Tokgöz de çocukları kaynaştırmaya yönelik gerçekleştirdikleri aktiviteleri anlattı. Gelişimsel Oyun Grupları ile yaptıkları çalışmaları anlatan Tokgöz, “Gelişimsel Oyun Grupları kurduk. Saat 10.00, 11.00 ve 14.00’te olmak üzere 3 seansımız var. Bazen 4 grubumuz da olabiliyor. En fazla çocuk gelişimi öğrencisi kapasitemiz 27. İlk 3 aydaki gelişim seviyelerine göre çocuklara oyun grubu kuruyoruz ve oyun becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu oyun becerilerinde ince motor, kaba motor, dil gelişimi ve sosyal uyum becerileri mevcut” ifadelerini kullandı.



“Amacımız öğrencilerimizin beden ve zihin gelişimine katkı sağlamak”

Beden eğitimi öğretmeni ve yüzme antrenörü Büşra Endez, parktaki spor alanında yürüttükleri çalışmaları anlattı. Endez, “Masa tenisimiz mevcut, bocce, yüzme havuzu, survivor parkurumuz, kondisyon antrenmanlarımız, fitness ve dans atölyemiz mevcut. Bir yaş grubu sınırlamamız yok. 6 yaş ve üzeri bireylerimizin hepsine hizmet veriyoruz. Bir engel grubu sınırlamamız da yok. Temel amacımız öğrencilerimizin beden ve zihin gelişimine katkı sağlamak, sinirkaseklem koordinasyonunu geliştirmek, yaşam boyu spor hakkında hem velileri hem öğrencilerimizi bilinçlendirmek. Aynı zamanda burada bir takım ruhu içerisinde çocukları belirli kurallara tabi tutarak onlara sorumluluk bilinci yüklemek" şeklinde konuştu.

Parktan faydalanan aileler de merkezin çocuklarının gelişimi için oldukça yararlı olduğunu dile getirdiler.

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