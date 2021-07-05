Mersin'de 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi

Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı mevki D400 Karayolu üzerinde durdurduğu A.G.'ye ait tırda arama yaptı. Yapılan aramada 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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