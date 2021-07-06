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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de belediyeden çocuklara her gün 3 bin dondurma

İHA

Mersin'de belediyeden çocuklara her gün 3 bin dondurma

Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yaz çocuklara her gün 3 bin dondurmanın ücretsiz olarak dağıtılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi, bu yaz yeni bir sosyal proje başlattı. Havaların ısınmasıyla çocuklara dondurma dağıtımına başlayan belediye ekipleri, üzerinde 'Vahap Amcayla tatlı günler' yazılı araçlarla kentin dezavantajlı ve kırsal mahallelerini dolaşıyor.
Bu yaz çocuklara paket paket dondurma dağıtılacak
Her gün saat 17.00’de dağıtımlara başlayan ekipler, dönüşümlü olarak kentin dezavantajlı ve kırsal mahallelerine giderek çocukları dondurmayla buluşturuyor. Tarsus ve kent merkezinde günlük ortalama 3 bin çocuğa ulaşan dondurmalar yaz sonuna kadar çocukların yüzlerini gülümsetecek.
“Çocukların mutlu olması anne ve babalarının da yüzlerine yansıyor”
Sosyal Hizmetler Dairesinin Aşhane sorumlusu Ergün Horoz, Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi’ndeki dondurma dağıtımında yürüttükleri çalışmaya ilişkin şunları söyledi: “Bu proje sosyal projelerimizden bir tanesi. ‘Vahap Amcayla tatlı günler’ diyerek projeye dezavantajlı mahallelerden başlıyoruz. Çocukların sevdiği bir çalışma oldu. Projeyi oluşturan ana tema zaten çocukların dondurma sevgisi. Limonlu dondurma olması da çocukların ayrıca hoşuna gidiyor. Haftanın 7 günü Tarsus’ta bir, Mersin merkezde 2 aracımızla saat 17.00'den sonra sahalardayız. Bir çocuk gülerse dünya güzelleşir. Sahada çocukların yüzündeki tebessümü, mutluluğu alıyoruz. Çocukların mutlu olması anne ve babalarının da yüzlerine yansıyor. Çocuklarına bir dondurma alamayan aileler bu mutluluğu görünce çocuktan daha fazla seviniyor.”

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