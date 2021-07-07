Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de



Mustafa ERCANCan ÇELİKYaşar Can SERİNTÜRK/MERSİN, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve iş insanlarıyla toplantı yapmak üzere geldiği Mersin'de kreş ve esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam uçakla geldiği Adana Havalimanı'ndan beraberindeki heyetle karayoluyla Mersin'e geçti. Akşamki programını tamamladıktan sonra bir otelde konaklayan Kılıçdaroğlu, sabah ilk olarak Mersin Hal Kompleksi'ni ziyaret etti. Hal esnafıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra kompleksteki Münir Özkul'un adının verildiği kreşte, çocukların dans gösterisini izledi. Kılıçdaroğlu'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve partililer de eşlik etti. Kreşte çocuklarla fotoğraf da çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Can ÇELİK

2021-07-07 09:49:13



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