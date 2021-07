Çukurova Havalimanı, çevre dostu olacak

Çukurova Bölgesel Havalimanının (ÇBH) üst yapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, havalimanının hizmete girmesi sonrasında ilk bin yolcunun adına bir hatıra ormanı oluşturacaklarını söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada, projeye ilişkin gelinen son durumu paylaşan Kozuva, havalimanı projesinin hem doğa hem de çevre dostu proje olarak hayata geçirileceğini vurguladı. Kozuva, ÇBH’deki tüm binaların Leadership in Energyand Environmental Design (LEED sertifikası), yani enerji ve çevre dostu olarak tasarlandığına dikkati çekti. Binalarda kullanılacak suların arıtmadan geçirilerek çevre sulamasında değerlendirileceğini belirten Kozuva, “Çukurova çok bereketli bir bölge. Güneş var, su var. Güneşimiz sınırsız ama ülke olarak suyumuz sınırlı. Her bir damlası çok kıymetli. Değerini bilmemiz ve ona göre davranmamız lazım. Seyhan ve Ceyhan nehirleri bölgenin can kaynağı ama biz yine de suyumuza gözümüz gibi bakacağız. Geleceğimiz için çocuklarımız için bunu yapmak hepimizin görevi" dedi.



Bin fidanlık hatıra ormanı

Kozuva, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ÇBH’nin ilk etabının açılacağını anımsatarak, “Çalışmalarımıza başladığımız ilk andan itibaren çok olumlu dönüşler aldık. Projemizi anlattığımız tüm çevreler bizim heyecanımıza ortak oldular, bölgenin daha da gelişmesine katkı sunacağı için projeye olan desteklerini belirttiler. Bu destek mesajları bizim de heyecanımızı artırdı” diye konuştu.

Çukurova Bölgesel Havalimanı projesine sadece bir yatırım olarak bakmadıklarının altını çizen Kozuva, “Havalimanımızı kullanan ilk bin yolcumuzun onayları doğrultusunda onlar adına birer fidan dikeceğiz. Çukurova Havalimanı hatıra ormanımız böylelikle kurulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Kozuva, ÇBH’yi kullananların destekleriyle köy okullarına kütüphane kurulması için adım atacaklarını da anımsattı.

