Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi mecliste reddedildi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi mecliste reddedildi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi mecliste reddedildi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi, belediye meclisinde bir kez daha reddedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu duruma üzüldüğünü belirterek, “Belediyeme mal ve hizmet satan esnafın da üzülmesi lazım. Çok daha seri ödemeler yapma imkanımız vardı ama belki biraz sıkışacağız. Biraz onların affına sığınacağız. Onlar biraz bizden anlayışla paralarını biraz gecikerek alacaklar ama bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz. Mersin halkı merak etmesin” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz Ayı 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantının en önemli gündem başlığını 265 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi oluşturdu.
Meclis toplantısında, komisyonlardan gelen 15, idareden gelen 5 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 21 madde görüşüldü. Toplantıda, Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesine 1 milyon liralık maddi yardım teklifi, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Maddenin oylanmasının ardından meclis üyelerinin yaptığı konuşmaları değerlendiren Başkan Seçer,
“Bizim yönetime geldiğimiz tarihten bu yana adı geçen cemevlerine toplamda 1 milyon 800 bin lira yardımda bulundum. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi herhangi bir mabet bu bir cemevidir, bu bir camidir, bu bir kilisedir netice itibariyle din ve vicdan hürriyetinin hüküm sürdüğü bir ülkedir. Burası hukuk devleti ise biz bu hassasiyeti gösteririz. Ama bu demek değildir ki, her önümüze gelene istenilen miktarda katkı, yardım ya da para vereceğiz diye bir kaide yok" diye konuştu.
“Biz şu anda 265 milyon lira sizden borçlanma yetkisi istiyoruz”
Meclis gündemine getirilen ve komisyon üyelerinin oy çokluğuyla reddedilen 265 milyon liralık bütçe denkliği için istenilen borçlanma talebi hakkında konuşan Başkan Seçer, “Borçlanma konusu talebi ilgili komisyon tarafından reddedildi. 265 milyon lira. Bu bizim bütçede borçlanma kalemi içerisinde olan. Neden 265 milyon? Ki bunun da biz 193 milyon 224 bin 291 lirasını kullanabileceğiz. Biz bütçe kabul edilirken, bütçe denkliği için oraya borçlanma kalemi olarak koymuşuz” ifadelerini kullandı.
Bu yıl toplamda borçlanabilecekleri rakamın 1 milyar 233 milyon 555 bin lira olduğunu söyleyen Seçer, “Bunun belirli bir miktarı, meclis kararıyla 193 milyonluk kısmı. Diğer kalan kısmı da bakanlık izniyle olacak. Biz şu anda 265 milyon lira sizden borçlanma yetkisi istiyoruz. Dediğim gibi bunun 193’ünü, eğer bu yetkiyi verirse bu yüce meclis, bankalardan kullanabileceğim. Ancak benim daha 968 milyon 555 bin liralık bakanlık iznine tabi borçlanma hakkım olacak. Hesaplama şeklini biliyorsunuz 2020 yılı için gerçekleşen gelir bütçesi üzerinden bir hesaplama tekniği var. Öyle 1 milyar 233 milyon rakam elde edildi. İdareden gelen konular bölümünde de 900 milyon liralık bir dış borçlanma yetkisini komisyona sevk edeceğiz. Bu da yapım ihalesi çıktığımız raylı sistem inşaatı ile ilgili borçlanma yetkisi olacak. Onu da gelecek ağustos ayı yapacağımız birleşimlerde zaten görüşeceğiz. Komisyon da o güne kadar kararını verecektir" şeklinde konuştu.
“Toplamda 1 milyar 396 milyon lira benim 2021 yılı içerisinde proje maliyetim var”
Birçok kez meclis üyelerini neden borçlanma istedikleri konusunda ayrıntılı biçimde bilgilendirdiğini hatırlatan Seçer, şunları söyledi: “Bu konuda defaatle burada sunum yaptım. Sadece borçlanma talebi ile ilgili değil, faaliyet raporu, bütçe görüşmelerinde gelecek yıla ait yapacağımız projeksiyonlar, zaman zaman burada yine yansıttığımız çalışmalar, her şeyin özeti. ‘Bu 265 milyon lira nedir?’ sorusuna tek bir cevapla ben yanıt vermek isterim. Bütçe yaptım, yatırım programımı uygulamak için. Yapacağım bütçe içerisindeki harcamalara karşı gelir kalemine koydum. Bütçe açığını ortadan kaldıracak borçlanma kalemine koydum. Size bütçeyi denkleştirdim. Ben bunu 2021 yılı içerisinde yapacağım, dedim. Ne yapacağım dedim? Dedim ki, 56 milyon liralık sosyal yardım yapacağım. Şu anda da 12 milyon bütçe artırdım, 68 milyon liraya çıkardım. Dedim ki, 540 milyon liralık yol bakım ve onarım çalışmasını yapacağım. Şu anda da 166 milyon lirasını fiili olarak harcamışım. Bunu ödemişim. Demişim ki, Engelliler ve Sağlık Dairesine 3 milyon lira harcayacağım, ulaşıma 286 milyon lira, park ve bahçelere 104 milyon lira harcayacağım, tarımsal ve veteriner hizmetlerine 24 milyon lira harcayacağım. Bu böyle gidiyor ve bu şekilde devam ediyor. Toplamda 1 milyar 396 milyon lira benim 2021 yılı içerisinde proje maliyetim var. Bunları da yapıyorum.”
“Bir kere önce kendime hesap veremem”
MESKİ’ye 77 milyon lira borçlanma yetkisi aldığını ancak şu ana kadar 1 lira dahi borçlanamadığını dile getiren Seçer, “Nedenini söyleyeyim. Borçlanma öyle boyacı küpü değil, batır çıkar. Siz esnaf adamlarsınız, bilmeniz lazım. Dönem kötü. Parayı alacaksan sana faizi bindiriyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Pazarlık ediyorsun, zaman yitiriyorsun, alternatifler arıyorsun. Şimdi biz Metro ihalesine çıktık. Ben aslında finansman buldum ama semeri ile seksene patlıyor. Ben o parayı alamam ki. Bir kere önce kendime hesap veremem. Şu kadar libor altı faizle ben o parayı almam. Onun için şimdi tahvil satışı için sizden yetki alacağım. 900 milyon lira getireceğim. Daha mütevazi, daha hesaplı finansman maliyeti yakalamaya çalışıyorum" dedi.
“Borçlanma yetki talebimiz maalesef reddedilmiştir, buna bir başkan olarak üzüldüm”
Mecliste, borçlanma talebinin reddedilmesiyle ilgili komisyon raporu Cumhur İttifakına mensup üyelerin oylarıyla kabul edildi. Bunun üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, “Tabi buna başkan olarak üzüldüm. Esnafın da üzülmesi lazım. Belediyeme mal ve hizmet satan esnafın da üzülmesi lazım. Çok daha seri ödemeler yapma imkanımız vardı ama belki biraz sıkışacağız. Biraz onların affına sığınacağız. Onlar biraz bizden anlayışla paralarını sürelerini biraz gecikerek alacaklar ama bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz. Mersin halkı merak etmesin. Anamur’daki iskele yolunu da yapacağız. Gülnar’daki, Mut’taki grup yollarının asfaltlamasını da yapacağız. Bozyazı’yı, Aydıncık’ı Silifke’yi, Erdemli’yi, Çamlıyayla’yı da her anlamda ihya etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ben takdiri yüce Mersin halkına bırakıyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eniştesine kızdı, yolunu demir bariyerle kapattı
YEREL HABERLER Eniştesine kızdı, yolunu demir bariyerle kapattı
"Aşk Olsun" müzik ve şiir dinletisi beğeni topladı
YEREL HABERLER "Aşk Olsun" müzik ve şiir dinletisi beğeni topladı
Tatar: “Rumların oyununa Kıbrıs Türkü gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir” KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Mersin’de Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı. Rum tarafının, üçüncü bir ülke olan ve AB’de olmayan Türkiye’nin adada varlığının sürdürmesinin mümkün olmadığı ve bir anlaşmayla oradan çekileceği yönünde bir oyun oynadığını, ancak bu oyuna gelmeyeceklerini söyledi
YEREL HABERLER Tatar: “Rumların oyununa Kıbrıs Türkü gelmedi, bundan ...
Gültak: "Alevi derneklerimizin tümüne destek verelim"
YEREL HABERLER Gültak: "Alevi derneklerimizin tümüne destek verelim"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara ...
Büyükşehir Belediyesinden çocuklara mamul ve limonata
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden çocuklara mamul ve limonata
Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesinin tanıtımı yapıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Çamlıbel arzu ettiğimiz noktalara erişecekse, bunu akıl, bilim ve uzmanlar yoluyla yapmak lazım"
YEREL HABERLER Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesinin tanıtımı ...
İhracatçılar, Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı seferber oldu Akdeniz Meyve Sineği, portakal, mandalina, limon, muz, nar, kayısı, elma, erik, kiraz gibi meyvelere, domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere, ayrıca 100’ün üzerinde farklı bitki türüne zarar veriyor
YEREL HABERLER İhracatçılar, Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı seferber ...
Türkiye’nin ilk çift yüzlü kedisi gönülleri fethetti Mersin'de "Antikor" isimli kedi internetin yeni gözdesi oldu Kimera cinsi 2 aylık kedi, nadir görülen bir genetik mutasyondan dolayı yüzünün yarısı siyah diğer yarısı sarı renkte doğdu
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk çift yüzlü kedisi gönülleri ...
Mersin’de incirin kilosu 20 liradan alıcı buldu Mut ilçesinde bu yıl 10 bin ton incir rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Mersin’de incirin kilosu 20 liradan alıcı buldu Mut ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor"
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı kendi ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır (3)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri ...
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
Seçer: “Belediye olarak kurban kesimine her türlü desteği vereceğiz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında Kurban Bayramı hazırlıklarını anlattı Seçer, bayram boyunca otobüs seferlerinin ücretsiz olacağını söyledi
YEREL HABERLER Seçer: “Belediye olarak kurban kesimine her türlü ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri ...
Başkan Yılmaz: "Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin ...
Özyiğit: "Olası zihinsel ve fiziksel engelleri erken dönemde tespit ediyoruz”
YEREL HABERLER Özyiğit: "Olası zihinsel ve fiziksel engelleri erken ...
Başkan Gültak, 5 binlik imar planının acilen hazırlanması çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, 5 binlik imar planının acilen ...
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin'e veda ediyor
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin'e veda ediyor
Mersin'de 12 kilo 320 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 12 kilo 320 gram bonzai ele geçirildi
Tarhan: “Mezitli, çevre kent ve ülkelerin çekim alanına girdi”
YEREL HABERLER Tarhan: “Mezitli, çevre kent ve ülkelerin çekim ...
Gültak: “Devraldığımız 232 milyon TL borcun 20 milyon TL’sini kapattık”
YEREL HABERLER Gültak: “Devraldığımız 232 milyon TL borcun 20 milyon ...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Federasyon masallarına dur dedim” Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileri ile buluştu “Kıbrıs Türk halkının egemenliğini içermeyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü kapsamayan bir anlaşmaya hiçbir zaman evet demeyeceğiz”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Federasyon ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri ...