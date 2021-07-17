Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor

Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'in Aydıncık ilçesinde perşembe günü sabah saatlerinde çıkan orman yangınını 3'üncü gününde söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin 3´üncü günde de alevlere müdahalesi sürüyor. Geceleri yalnızca karadan gerçekleşen müdahale, havanın aydınlanmasıyla havadan da yapılmaya başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2021-07-17 08:53:49
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