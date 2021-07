Başkan Seçer ve Başkan Karalar Tömük’te vatandaşlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tömük Mahallesi tatil sitesi yöneticileri ve sakinleri ile buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Tömük Mahallesi tatil sitesi yöneticileri ve sakinleri ile buluştu. Başkan Seçer, Tömük’ün altyapı ve kanalizasyon sorununu çözecek FRIT II kapsamında buldukları kredi sözleşmesini imzaladıkları müjdesini vererek, “Umut ediyorum Eylül ayında onayı gelecek ve çok süratle ihaleye çıkacağız. İki yıl içinde de projeyi tamamlamak istiyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ile birlikte Erdemli ilçesi Tömük Mahallesinde incelemelerde bulundu. İki başkan, Flamingo 3 Sitesi önünde tatil sitesi yöneticileri ve site sakinleri ile bir araya geldi.



Seçer ve karalar, birlikte pedal çevirdi

Sağlıklı yaşama dikkat çekmek adına Başkan Seçer, yol ve sahil incelemelerini Öner Sitesi önünden başlatılan bisiklet etkinliği ile yaptı. Seçer ile Karalar, birlikte pedal çevirdi. Etkinlik boyunca vatandaşları selamlayan Seçer ve Karalar, 400 metrelik yol çalışması tamamlanan Yunus Emre Caddesinde incelemelerde bulundu. Bisiklet etkinliği boyunca vatandaşlar Başkan Seçer’i alkışlarla selamladı. Flamingo 2 Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Kurgun, sahil düzenlemesine ilişkin başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Seçer’e plaket ve çiçek takdim etti.



TEKSİN irtibat noktasında ilk başvuru Başkan Seçer’den

Bisiklet etkinliğinin ardından Seçer, Doğa Aquapark Sitesi önünde kurulan Büyükşehir Belediyesine ait TEKSİN irtibat noktasının açılışını gerçekleştirerek, ilk başvuru talebini kendisi oluşturdu. Seçer, oluşturduğu başvuruda sahil temizliği konusunda gerekli denetimlerin yapılması talebinde bulundu. Başkan Seçer, Başkan Karalar ile birlikte aynı site önünde el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği kadın üretici stantlarını gezdi.



“Biz her bölgeye, her insanımıza hizmet etmek zorundayız”

Seçer, son olarak Flamingo 3 Sitesi önünde tatil sitesi yöneticileri ve site sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. Tüm bölgelere eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını ifade eden Seçer, CHP’li büyükşehir belediyelerinin hiçbir ayrım yapmadan hizmet yaptığını vurguladı. Seçer, “Biz her bölgeye, her insanımıza; doğudan batıya, kuzeyden güneye hizmet etmek zorundayız. Bu bizim başta anayasal görevimiz; ikincisi insani; üçüncüsü de siyasi olarak ahlaki görevimiz” dedi.



“2 yıllık bir süreçte yapılabileceklerin tamamına yakınını gerçekleştirdik”

Bölgenin uzun yıllar hizmetler konusunda geri bırakılmış bir yer olduğunu belirten Seçer, 2014 öncesinde ilçe belediyelerinin yeterli bütçe ve gücü olmadığı için hizmet veremediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Erdemli’nin kış nüfusu o dönemde 120130 bindi, şimdi 140150 bin. Yaz nüfusu oluyordu 400450 bin. Belediyenin ne bütçesi ne vizyonu ne kadroları bu kadar yoğun bir nüfusu taşıyacak güçte değildi. 2014’ten sonra Büyükşehir’e bağlandı. Tabi ki daha büyük bir insan kaynağı var Büyükşehir’de. Daha büyük bir mali portre var. Hizmetlerin daha kolay gelmesi gerekiyordu. Geçtiğimiz 5 yıl ne yapıldı, yapılmadı onu tartışmayalım. Ne yapıldıysa da teşekkür ediyoruz ama biz günümüzden yaklaşık 2 yıl önce gelen belediye başkanı ve yönetimine bakalım. Biz o dönemde yine Zeydan başkan ile geldik. Geçtiğimiz yıl gelemedik ama seçildiğimiz ilk yıl yine buraya geldik. Vatandaşlarımızla beraber bu bölgelerde gezdik. ‘Ne olabilir? Eksiğimiz, gediğimiz ne?’ Konuştuğumuz konuların aslında 2 yıllık bir süreçte yapılabileceklerin tamamına yakınını gerçekleştirdik. Bir kere buranın bir sahibinin, bir belediyesinin, eli değen bir kadrosunun olduğunu ortaya koyduk. Ortalığı çekip çevirdik, düzene soktuk, toparladık. Özellikle sahil bölgelerinde düzenlemeler isteniyordu. Arkadaşlarımız, ‘Yasal olarak bizim alanımızdır, değildir. Bütçemiz vardır, yoktur. Yasal olarak harcama yetkimiz vardır, yoktur’ demeden bu hizmetleri benim de özellikle istememle, buraya ayrı bir önem vermemle gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ama bu bölgede daha görüyorum ki çok işler var. Çok yoğun bir nüfus; başta çevre temizliğini, çevre sağlığını temin edecek çalışmaları yerine getirme zorunluluğumuz var.”



“Mümkünse 2 yıl içerisinde projeyi tamamlamak istiyoruz”

MESKİ’de görevli tüm ekip arkadaşlarının da kendisi ile birlikte Tömük mesaisinde yer aldığını söyleyen Seçer, bölge halkına altyapı ve kanalizasyon sorununu çözecek FRIT II kapsamında buldukları kredi sözleşmesini imzaladıklarının müjdesini verdi. Seçer, “Geçtiğimiz hafta Ankara’ya Zeydan başkanla gittik. Adana’nın da Mersin’in de FRIT II kapsamında ya da Dünya Bankası kapsamında bazı hibe ya da geri ödemeli kredi sözleşmelerini imzaladık. Bir tanesi de buraydı. 15 milyon avro, yani yaklaşık olarak 150160 milyon liralık kısmını bu bölgenin alt yapısı, kanalizasyonu ve arıtması için imzaladık. Şimdi arkadaşlarıma ‘Ne söyleyebilirim zaman olarak?’ diye tekrar sordum. Dediler ki, ‘Fransız Kalkınma Ajansı’nın onayını bekliyor’. Oradan bize kredi gelecek. Onlarla zaten ön protokol imzalandı. Burada koordinatör İller Bankası, Çevre Bakanlığı. Hepsi oradaydı. Çevre Bakanı oradaydı, AFD Başkanı oradaydı, Avrupa Birliği Bakanı oradaydı, biz belediye başkanları oradaydık. Bizim toplam Mersin’in yaklaşık olarak 39,3 milyon avroluk hibe kredi; Adana’nın da öyle; anlaşmalarını, ön protokollerini yaptık. Umut ediyorum, eylül ayında onayı gelecek ve çok süratle proje zaten hazır bunun ihalesine çıkacağız. En kısa sürede, mümkünse 2 yıl içerisinde projeyi tamamlamak istiyoruz. Hem kanalizasyon hem atıksu arıtma tesisi. Ondan sonra bu bölge rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı.

İçme suyu sorununa ilişkin de konuşan Başkan Seçer, “Bunun dışında içme suyu sorunu vardı. Onu biz yaklaşık olarak son hak edişleri bilmiyorum ama 1314 milyon civarında kendi öz kaynağımızla yaptık. Hemen öne aldık. Dedik ‘Buna kendimiz kaynak oluşturalım’. O sorunu çözdük. Suyu yukarıdan Tömük’ten, Dedekavak’tan buraya, ayağınıza kadar getirdik. Şu anda sitelere ya da müstakil olarak bağlamak isteyen abonelerimize bu suyu verme imkanımız var” dedi.

Başkan Seçer konuşmasının sonunda vatandaşlardan dilek, şikayet ve teşekkürleri için TEKSİN’i aramalarını istedi.



“‘Vahap Seçer gibisini görmedik’ diyorlar”

Tömük’teki yazlıkçılardan biri olan Başkan Karalar da yaptığı konuşmada, “2 gündür dolaşıyorum, denize giriyorum, arkadaşlarla oturuyorum, nerdeyse 200 kişi ile konuştum. Allah’ın bir tek kulu Mersin Belediye Başkanından şikayetçi değil; kötü çalışıyor demedi. ‘Yaklaşık 25 yıldır buradayız. 25 yılda bir sürü belediye başkanı geldi geçti ama ‘Vahap Seçer gibisini görmedik’ diyorlar. Ben tabi kendi adıma yürekten kutluyorum. 25 yıldır kanalizasyon sorunu var burada, değil mi? Bu denizi kurtaracak tek şey de altyapı, kanalizasyon. 25 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır çözülmeyen sorunları Cumhuriyet Halk Partili belediyeler imkanları çerçevesinde teker teker çözüyorlar ve çözmeye devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin sizin vergileriniz ile oluşan belediye bütçeleri emin ellerde” ifadelerini kullandı.

