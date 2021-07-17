Bakan Pakdemirli: "Mersin ve Hatay'daki yangınlar kontrol altına alındı" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin ve Hatay'da 3 gündür eden orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı Mersin'de bin 500 dekar alanda yangının etkili olduğunu söyleyen Pakdemirli, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin ve Hatay'da 3 gündür devam eden orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Mersin'de bin 500 dekar alanda yangının etkili olduğunu söyleyen Pakdemirli, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi ile Hatay'da devam eden orman yangınları, 3 günlük müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili Mersin'in Aydıncık ilçesinde açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangının başladığını belirterek, "50 saattir yangın devam ediyor. Bu yangına 3 uçak, 21 helikopter, 165 arazöz, 20 iş makinesi, 21 su nakil aracı ve diğer kurumlarla beraber 850 personel müdahalemiz devam ediyor. Hava araçlarımız şu ana kadar 7 bin ton su attı. Kara araçlarımızla da 50 tonun üzerinde yani toplamda 57 bin ton civarında su atmış olduk. Penbecik Mahallemizde 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık. Can ve mal kaybı şu anda yok. Tabi ki bazı ufak tefek hasarlar var. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var. 1 konut az hasarlı, 2 konutta da ağır hasarlar ile bazı seralarda hasar tespitlerimiz var. Tarım arazilerimizdeki hasarlarla ilgili tespit çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacak. Yaklaşık bin 500 hektar alan bu yangından etkilendi" dedi.



"4 kişi gözaltına alındı"

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