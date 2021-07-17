Mersin'deki yangında ölen 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı Toroslar ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 2 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı Görü tanıkları yangının, çocukların sokakta çatapat patlattığı sırada çıktığını ileri sürdü

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 2 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi 78014 sokakta faaliyet yürüten bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye çık sayıda polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, atölyede yapılan incelemede 2 şahsın cesedine ulaşıldı. Olayın ardından ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, çevik kuvvet ekipleri bölgede tertibat aldı.

İtfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölenlerden birinin Suriye uyruklu Ahmet Hannan olduğu öğrenilirken, diğeri kişinin ise ismi henüz belirlenemedi.

Yangında çatapat iddiası

Öte yandan, görgü tanıkları yangının, çocukların sokakta çatapat patlattığı sırada çıktığını öne sürdü. Yanan atölyenin hemen yanında piliç dükkanı işleten bir esnaf, "Çocuklar dışıda çatapat patlatıyorlardı, büyük ihtimalle onu içeriye taşıdılar. Önce yüksek bir ses geldi, ardından yangın çıktı. Ben söndürme tüpünü aldım koştum ama yangın büyüyünce geri çekilmek zorunda kaldım" dedi.

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