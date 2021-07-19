Başkan Seçer, şehitlikte şehit aileleriyle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından şehitlikte düzenlenen törene katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı ve duaların okunduğu şehitlik ziyaretinde Başkan Seçer, şehit mezarlarına karanfiller bırakarak, şehit aileleri ile tek tek bayramlaştı.

Arife gününün ilk saatlerinde şehitliği ziyaret eden Başkan Seçer, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Seçer, “Şehitlerimiz bizlerin onurları. Onların aileleri, bize emanetleri. Bu vatan uğruna bu gençler canlarını verdiler. Canlarıyla bir bedel ödediler bu ülke için, bu memleket için. Bu memleketin bağımsız olması için. Bu memleketin bölünmemesi için, parçalanmaması için canlarını feda ettiler. Onlara şükranlarımızı gönderiyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeye hizmeti geçmiş bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum. Yaşayan gazilerimize Allah’tan şifa, mutluluk temenni ediyorum” dedi.

Başkan Seçer, bayram boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 7/24 hizmetlerini aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, sahada görev alacağını ve vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

Törenin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi, şehitlerin anısına ithafen Yakaköy’deki mezbahasında 20 kurban kestirdi. Okunan duaların ardından kesilen kurbanlar, Büyükşehir Belediyesinin aşhanesinde hazırlanacak yemeklerde kullanılarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

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