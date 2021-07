Başkan Bozdoğan belediye personeli ile bayramlaştı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye personeli ile bayramlaştı. Bozdoğan, “Eliniz temiz, diliniz temiz, yüreğiniz tertemiz olduğu sürece her zaman sizlerin yanındayım” dedi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklama göre. Başkan Haluk Bozdoğan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı. Her personele karanfil veren, tek tek bayram tebriklerini ileten Bozdoğan, bayramlaşmanın ardından personele hitap etti. Bozdoğan, "Dayanışmanın, belki de paylaşmanın, birlikte olmanın en güzel günlerinden biri bayramlar. Sizler bunu fazlasıyla hak eden insanlarsınız. Alın terini, emeğini veren insanlarsınız. Kolay değil, 400 bin nüfuslu bir kentte kısıtlı bir personelle büyük işler yapmaya çalışıyorsunuz. Bu önümüzdeki haftalarda en az 30 eleman daha size göndereceğim. Özellikle park ve bahçeler ile temizlik konusunda size destek olacak. Eliniz temiz, diliniz temiz, yüreğiniz tertemiz olduğu sürece her zaman sizlerin yanındayım. Mübarek bayramınız kutlu olsun. İnşallah iyi dinlenir, istirahat eder güzel günler geçirirsiniz" ifadelerini kullandı.

